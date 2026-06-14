Реальная цифра больше: у Зеленского рассказали, сколько россиян переехали в Крым после 2014-го

Не менее 650 тысяч россиян приехали в Крым после начала оккупации и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, по данным оккупационных властей полуострова.

Однако реальная цифра граждан РФ на территории временно оккупированного Крыма может быть тысяч на 200 больше, считает заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков. Своим мнением он поделился в эфире программы "Вечір.LIVE".

По его словам, по состоянию на 2014 год в Крыму жили около двух миллионов граждан Украины

"После 2014 года, а также после 2022 года, в том числе после начала незаконной мобилизации в сентябре 2022 года около 100 тысяч украинцев выехали их временно оккупированной территории Крыма", — констатирует Чистиков.

Он напомнил, что даже так называемая власть Крыма официально подтвердила, что по состоянию на 2025 год на полуостров было завезено 650 тысяч граждан РФ. При этом гость эфира сомневается, что это — полная цифра, поскольку она может не учитывать военнослужащих и "другие категории лиц".

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Чистиков констатировал, что сейчас полуостров столкнулся с дефицитом топлива, однако о гуманитарной катастрофе речи пока нет:

"Рано еще говорить о гуманитарном кризисе, и все меры, которые принимаются сейчас ВСУ, направлены именно на ВС РФ. Все шаги и дискомфорт, которые ощущает сейчас именно гражданское население, связаны с бездействием оккупационных властей, которые реально не знают, что делать".

Тем временем украинская армия продолжает действия по нейтрализации возможностей ВС РФ использовать оккупированный полуостров как военную базу. В ночь на 11 июня в Херсонской области были атакованы четыре моста на подъездах к временно оккупированному Крыму.

7 июня в районе Чонгара на временно оккупированной Херсонщине в результате ночной атаки беспилотников был поврежден мост, который российские войска использовали для сообщения с оккупированным Крымом. После этого оккупационные власти перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой" и перенаправили транспорт через "Армянск" и "Перекоп".

Впоследствии этот мост снова был атакован 9 июня. По словам Владимира Сальдо, объект получил новые повреждения, из-за чего движение транспорта пришлось остановить.

Более того, 10 июня в Центре противодействия дезинформации заявили, что мост фактически разрушен, а российская сторона пытается скрыть реальное состояние объекта на временно оккупированных территориях.