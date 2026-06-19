Мовні патрулі в Івано-Франківську: якими наслідками обернулася ініціатива мера для міста

Ініціатива мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа щодо мовних патрулів на вулицях міста, яку обговорювала вся Україна, дала свої результати.

В інтерв’ю "РБК-Україна" Марцинків повідомив, що завдяки цьому в місті стало більше носіїв української мови.

Він зазначив, що рішення про створення таких патрулів було реакцією на зростання кількості носіїв російської мови в Івано-Франківську.

"Тобто це була громадська ініціатива. Зараз вона вже не діє, але ми працюємо в іншому напрямку — це наклейки, матеріали та курси української мови", — пояснив чиновник.

Зараз мовних патрулів на вулицях уже немає.

"Оскільки ми пройшли цей етап, ми масово роздавали листівки про курси української мови, наклейки, соціальну рекламу, бігборди, сіті-лайти. І хочу сказати, що знову стало більше української мови. Тобто люди почали цікавитися, у нас постійно проводяться курси української мови, як онлайн, так і офлайн", — продовжив міський голова.

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Марцинків каже, що завдяки роботі мовних патрулів люди записуються на курси української мови, і ситуація в місті покращилася.

"Тому вважаю, що це була позитивна історія. Так, вона десь була на межі, скажімо так. Але це мало свій ефект, психологічний ефект. Ми говоримо про психологію, тому я вважаю, що це мало свій ефект", — вважає мер.

Зараз Івано-Франківськ є україномовним приблизно на 90 %, стверджує він. Люди намагаються розмовляти українською в громадських місцях.

На думку Марцинкива, державі слід активніше пропагувати свою мову:

"Я розумію, що, можливо, старше покоління — його так не зміниш. А ось з дітьми, молоддю тут якраз потрібно працювати, щоб це покоління вважало українську мову повноцінною рідною мовою. Це трохи дивно звучить в українській державі, але, на жаль, такі наші реалії".

Нещодавно Україна виключила російську мову зі списку мов, які будуть захищатися відповідно до Європейської хартії. За відповідний закон № 4699-IX проголосували народні депутати, а 12 червня його підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що понад 75 % українських школярів обрали російську мову для іспиту в Польщі у 2022 році.

Також повідомлялося, що мовний омбудсмен Олена Івановська попередила про вплив російської мови на українців.