Языковые патрули в Ивано-Франковске: чем обернулась инициатива мэра для города

Инициатива мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о языковых патрулях на улицах города, которую обсуждала вся Украина, принесла свой результат.

В интервью "РБК-Украина" Марцинкив сообщил, что благодаря этому украинского языка в городе стало больше.

Он отметил, что решение создать такие патрули было проявлением реакции на увеличение количества русского языка в Ивано-Франковске.

"То есть это была общественная инициатива. Сейчас он уже не действует, но мы действуем в другом направлении, это наклейки, материалы и курсы украинского языка", — объяснил чиновник.

Сейчас языковых патрулей на улицах уже нет.

"Потому что мы этап прошли, мы массово раздавали листовки о курсах украинского языка, наклейках, социальной рекламе, бигбордах, сити-лайтах. И хочу сказать, что опять больше стало украинского языка. То есть люди начали интересоваться, у нас курсы украинского языка постоянно проходят, как онлайн, так и оффлайн", — продолжил градоначальник.

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Марцинкив говорит, что благодаря работе языковых патрулей люди записываются на курсы украинского языка, и ситуация в городе улучшилась.

"Поэтому считаю, что это была положительная история. Да, она где-то была на грани, скажем, да. Но это дало свой эффект, психологический эффект. Мы говорим о психологии, поэтому я считаю, что это дало свой эффект", — считает мэр.

Сейчас Ивано-Франковск украиноязычный где-то на 90%, утверждает он. Люди стараются говорить на украинском в публичных местах.

По мнению Марцинкива, государству надо более активно пропагандировать свой язык:

"Я понимаю, что, возможно, старшее поколение — его так не изменишь. А вот дети, молодежь, здесь как раз нужно работать, чтобы это поколение считало полноценно украинский язык родным. Это немножко так звучит дико в украинском государстве, но, к сожалению, таковы наши реалии".

Недавно Украина исключила русский язык из списка языков, которые будут защищаться в соответствии с Европейской хартией. За соответствующий закон № 4699-IX проголосовали народные депутаты, а 12 июня, его подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, более 75% украинских школьников выбирали русский для экзамена в Польше в 2022 году.

Также сообщалось, что языковой омбудсмен Елена Ивановская предостерегла о влиянии русского на украинцев.