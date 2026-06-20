Гастролі в один кінець: колишньому голові Мінкульту висунули підозру через схему з ухилянтами

Вісім чоловіків призовного віку виїхали з України й не повернулися. У цьому їм допоміг колишній виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України (нині — Міністерство культури та стратегічних комунікацій України).

Ексчиновнику повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, схема втечі полягала у виїзді на благодійні концерти за кордон.

"На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Насправді ж вони не мали жодного стосунку до музики. Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону", — розповіли в Офісі генерального прокурора.

Після цього керівник міністерства повторно надіслав листа до Державної прикордонної служби України, у якому просив сприяти виїзду цих же чоловіків уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону.

Відео дня

Прохання дало результат, і всі вісім осіб безперешкодно виїхали за кордон.

"Під час війни будь-яке рішення посадової особи щодо виїзду військовозобов’язаних за кордон — це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій та справедливості стосовно тих, хто виконує свій обов’язок перед країною. Посада не дозволяє обходити закон", — наголосив Кравченко.

Він нагадав, що державний документ не може слугувати прикриттям для схеми, а під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою.

Наразі розслідування у цій справі триває. Правоохоронці встановлюють інші подібні випадки та осіб, причетних до них.

У Нацполіції уточнили, що підозра колишньому керівнику Мінкульту — частина розслідування схеми перетину кордону чоловіками мобілізаційного віку, яку правоохоронці припинили у квітні цього року. Тоді підозру отримала підприємниця. Пізніше слідчі вийшли на колишнього в.о. міністра, а також ще чотирьох громадян. Останні підшукували "клієнтів", обговорювали умови "гастролей", а експосадовець візував своїм підписом листи-супровід від відомства.

Поліція затримала громадян, причетних до цих схем Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Для розрахунків "за послуги" учасники злочинної групи зареєстрували низку криптогаманців та відкрили рахунки у фінансових установах.

Ні в поліції, ні в Офісі генерального прокурора ім’я підозрюваного не називають, але, як пише "Українська правда", єдиним в.о. міністра культури за час повномасштабного вторгнення був Ростислав Карандеєв — з липня 2023 року по вересень 2024 року.

Нагадаємо, що хакери створили підробку "Резерв+", якою користувалися 4000 ухилянтів.

Також повідомлялося, що екс-міністру Омеляну повідомили про підозру в ухиленні від служби.