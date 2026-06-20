Гастроли в один конец: экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы с уклонистами

Восемь мужчин призывного возраста выехали из Украины и не вернулись. Способствовал им в этом бывший исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины (сейчас Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины).

Экс-чиновнику сообщено о подозрении в содействии незаконному переправлению лиц через государственную границу, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, схема побега выглядела как выезд на благотворительные концерты за границу. "На бумаге эти мужчины были участниками музыкальной группы. Фактически – к музыке никакого отношения не имели. Именно поэтому сначала пограничники отказали им в пересечении государственной границы", — рассказали в Офисе генпрокурора.

После этого руководитель министерства повторно направил письмо Государственной пограничной службе Украины, где просил содействовать выезду этих же мужчин уже как участников музыкальной группы. Именно это письмо стало документальным основанием для пересечения границы.

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Просьба возымела свое действие, и все восемь человек беспрепятственно выехали за границу.

"Во время войны любое решение должностного лица, касающееся выезда военнообязанных за границу, – это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институциям и справедливости по отношению к тем, кто исполняет свой долг перед страной. Должность не позволяет обходить закон", — подчеркнул Кравченко.

Он напомнил, что государственный документ не может являться прикрытием для схемы, а во время войны ответственность высокопоставленных должностных лиц должна быть не меньше, а больше.

Сейчас расследование по делу продолжается. Правоохранители устанавливают другие аналогичные случаи и причастных лиц.

В Нацполиции уточнили, что подозрение экс-руководителю Минкульта — часть расследования схемы пересечения мужчинами мобилизационного возраста через границу, которую правоохранители пресекли в апреле этого года. Тогда подозрение получила предпринимательница. Позже следователи вышли на бывшего и.о. министра, а также еще четырех граждан. Последние подыскивали "клиентов", обсуждали условия "гастролей", а экс-чиновник визировал своей подписью письма-содействия от ведомства.

Полиция задержала причастных к схемам граждан Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Для расчетов "за услуги" участники преступной группы зарегистрировали ряд криптокошельков и открыли счета в финучреждениях.

Ни в полиции, ни в Офисе генпрокурора имени подозреваемого не называют, но, как пишет "Украинская правда", единственным и.о. министра культуры за время полномасштабного вторжения был Ростислав Карандеев — с июля 2023 по сентябрь 2024 года.

Напомним, хакеры создали поддельный "Резерв+", которым пользовались 4000 уклонистов.

Также сообщалось, что экс-министру Омеляну сообщили о подозрении в уклонении от службы.