Хакеры создали поддельный "Резерв+", которым пользовались 4000 уклонистов, — СБУ (фото)

Служба безопасности Украины задержала создателей поддельного приложения "Резерв+", которое помогало мужчинам уклоняться от мобилизации. Подделка полностью имитировала интерфейс настоящего приложения, но давала пользователю возможность самостоятельно ввести данные об "отсрочке", которой на самом деле не было. Как работала подделка и какое наказание грозит задержанным программистам?

У поддельного приложения "Резерв+" было 4000 пользователей, которые использовали его для уклонения от мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства. Пользователи платили ежемесячно по 1200 грн абонентской платы. При этом они могли вводить в поддельном "электронном кабинете" фальшивые личные данные и указывать несуществующую отсрочку. Во время проверок патрулей они предъявляли экран клона "Резерв+", доказывая представителям территориальных центров комплектования, что не подлежат призыву в ВСУ.

Правоохранители раскрыли схему уклонения от мобилизации и провели масштабную спецоперацию в Киеве, Ровно и Черкассах, сообщили в СБУ. В результате была раскрыта группа предполагаемых хакеров, создавших клон "Резерв+". Фигурантов задержали и предъявили им подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов группой лиц). По первой статье максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы, по второй — до 5 лет.

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СБУ опубликовала фото с места задержания. На фото — двое мужчин с размытыми лицами. Кроме того, в кадр попал ноутбук с отображаемым кодом на экране, а рядом — сотрудник киберполиции.

Уклонение от мобилизации — задержание фигуранта по делу о клоне "Резерв+" Фото: СБУ

Уклонение от мобилизации — сотрудники Кибердепартамента по делу о клоне "Резерв+" Фото: СБУ

Правоохранители провели обыск в квартирах подозреваемых и изъяли компьютеры, мобильные телефоны, флеш-накопители, SIM-карты и банковские карты. Кроме того, они заблокировали работу поддельного приложения "Резерв+".

"Установлено, что в поддельном сервисе авторизовались более 4 тысяч пользователей, которые пытались уклониться от мобилизации", — сообщили в СБУ.

Правоохранители не уточнили, известны ли личные данные этих людей и грозит ли им какое-либо наказание.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Уклонение от мобилизации — подробности

Отметим, что в январе 2026 года Генеральная прокуратура сообщила о схемах уклонения от мобилизации, которые были раскрыты в 2025 году. Среди схем — оформление поддельных справок об инвалидности за 1,5–8,3 тыс. долл. Другая схема — незаконный выезд за границу, за который пограничники получали 8–10 тыс. долл. К тому же представители районного военкомата за 3 тыс. долл. обещали внести в электронную базу "Оберег" поддельные данные о военнообязанном.

Напоминаем, что в июне Минобороны Украины начало реформу в армии, вторым этапом которой станут изменения в процессе мобилизации. Между тем народные депутаты рассказали, что следует сделать с центрами комплектования для улучшения призыва.