Хакери створили фальшивий "Резерв+", яким користувались 4000 ухилянтів, — СБУ (фото)

Служба безпеки України затримала авторів фальшивого застосунку "Резерв+", який допомагав чоловікам ухилятись від мобілізації. Підробка повністю імітувала інтерфейс справжнього додатка, але давала можливість користувачу самостійно ввести дані про "відстрочку", якої насправді не було. Як працювала фальшивка та яке покарання очікує затриманих програмістів?

У фальшивого застосунку "Резерв+" було 4000 користувачів, які використовували його для ухилення від мобілізації, розповіла пресслужба відомства. Користувачі платили щомісяця по 1200 грн абонентської плати. При цьому вони могли вводити у фальшивому "електронному кабінеті" фальшиві особисті дані й вказувати неіснуючу відстрочку. Під час перевірок патрулів вони пред'являли екран клона "Резерв+", доводячи представникам територіальних центрів комплектування, що не підлягають призову у ЗСУ.

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації та провела масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах, повідомили в СБУ. В підсумку викрили групу імовірних хакерів, які створили клон "Резерв+". Фігурантів затримали та висунули підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкодження діяльності ЗСУ) та ч. 3 ст. 358 (підробка документів групою осіб). За першою статтею максимальне покарання — до 8 років тюрми, за другою — до 5 років.

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СБУ опублікувала фото з затримання. На фото — двоє чоловіків з заблюреними обличчями. Крім того, у кадр потрапив ноутбук з програним кодом на екрані, а поруч — працівник Кіберполіції.

Ухилення від мобілізації — затримання фігуранта у справі клона "Резерв+" Фото: СБУ

Ухилення від мобілізації — працівники Кібердепартаменту у справі про клон "Резерв+" Фото: СБУ

Правоохоронці провели обшук у квартирах підозрюваних та вилучило комп'ютери, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, сім-карти та банківські карти. Крім того, заблокували роботу фальшивого додатка "Резерв+".

"Задокументовано, що у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тисячі користувачів, які намагалися уникнути мобілізації", — повідомили в СБУ.

Правоохоронці не уточнили, чи відомі особові дані цих людей та чи очікує їх якесь покарання.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Ухилення від мобілізації — деталі

Зазначимо, у січня 2026 року офіс генерального прокурора розповів про схеми ухилення від мобілізації, які викрили у 2025 році. Серед схем — оформлення фальшивих довідок про інвалідність за 1,5-8,3 тис. дол. Інші схема — незаконний виїзд за кордон, за який прикордонники отримували 8-10 тис. дол. До всього, представники районного військкомату за 3 тис. дол. обіцяв внести в електронну базу "Оберіг" фальшиві дані про військовозобов'язаного.

Нагадуємо, у червні Міноборони України почало реформу в армії, другим етапом якої стануть зміни у процесі мобілізації. Народні депутати тим часом розповіли, що варто було б зробити з терцентрами комплектування для покращення призову.