"Вводил руководство в заблуждение": экс-министру Омеляну сообщили о подозрении в уклонении от службы

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну по факту уклонения от несения обязанностей военной службы из-за обмана.

Соответствующий документ обнародовал Офис Генпрокурора. Следователи утверждают, что бывший министр и капитан запаса после мобилизации в 2022 году проходил службу сначала в 206-м отдельном батальоне ТрО, а затем в 241-й отдельной бригаде территориальной обороны.

В ГБР сообщают, что с октября 2022-го по июнь 2023 года он несколько раз сообщал руководству неверную информацию о якобы выполнении задач по логистике и обеспечению части, когда фактически "проводил служебное время по своему усмотрению".

"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины, который после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и в течение длительного времени не выполнял служебные обязанности", — говорится в сообщении ГБР.

В сообщении ГБР говорится, что чиновник должен был обеспечивать сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль выполнения приказов командования и подготовку предложений для планирования боевых действий.

"Однако вместо этого он систематически вводил руководство в заблуждение, заявляя, якобы выполняет другие задачи, связанные с логистикой и обеспечением деятельности воинской части. В течение нескольких периодов 2022-2023 годов мужчина проводил служебное время по своему усмотрению и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением военной службы в части, дислоцированной в Черкасской области", — говорится в заявлении.

Владимиру Омеляну вручили подозрение

Омеляна подозревают по ч. 4 ст. 409 УКУ — уклонение военнослужащего от несения службы путем обмана в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

