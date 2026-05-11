Мураеву сообщили о новом подозрении: экс-нардеп отреагировал

Служба безопасности Украины подозревает бывшего народного депутата и главу прокремлевской партии "Наши" Евгения Мураева в оправдании вторжения ВС РФ в Украину и глорификации оккупантов.

СБУ собрала новые доказательства подрывной деятельности экс-нардепа, который отрицает вооруженную агрессию России против Украины и продолжает распространять кремлевскую пропаганду, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, скрываясь за границей, Мураев в январе прошлого года дал интервью, обнародованное на YouTube-канале, где заявил, что его "родина — СССР", а войну в Украине назвал "гражданской", утверждая, что между собой якобы воюют граждане одной страны.

В этом же интервью он пытался переложить ответственность за начало войны с Россией в Украине. В частности, заявлял, что государство-агрессора якобы "втянули в эту войну". Фигурант призывал украинцев сложить оружие перед российской армией и оправдывал временный захват части территории Украины.

Кроме того, до запрета подконтрольного Мураеву телеканала "Наш", он массово использовал медиаресурс для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в Украине в пользу России.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигуранта в интересах страны-агрессора. Согласно выводу эксперта, в высказываниях экс-нардепа содержатся признаки оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Мураеву о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Мураев находится в розыске по фактам государственной измены и разжигания национальной розни и ненависти. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Сам Мураев в своем Telegram-канале прокомментировал подозрения.

"Как-то в суете командировок и событий пропустил очередное подозрение от 6 мая в очередных, высосанных из пальца Зеленского уголовных делах, возбужденных СБУ в мой адрес.Еще две новые статьи от режима в мою коллекцию считаю очередной наградой и признанием моих заслуг в деле его неизбежного и скорого свержения", — написал он.

Мураев снова назвал Майдан "неконституционным переворотом", подтвердил, что его родиной является СССР, и что война между Украиной и Россией для него является "гражданской".

Напомним, в январе прошлого года Владимир Зеленский ввел санкции против 18 лиц, которые перешли на сторону РФ и помогают России вести войну. Среди них был и Евгений Мураев.

Также сообщалось, что в августе 2023 года Мураев получил подозрение в госизмене.

В ноябре 2022 года сотрудники СБУ провели обыски у Евгения Мураева. Тогда у него изъяли наличные, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны, книги по истории России и другие материалы.

В феврале 2023-го СНБО ввел санкции против телеканала "Наш", вещание которого начали отключать в кабельных сетях.