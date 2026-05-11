Мураєву повідомили про нову підозру: екснардеп відреагував

Служба безпеки України підозрює колишнього народного депутата і голову прокремлівської партії "Наші" Євгена Мураєва у виправданні вторгнення ЗС РФ в Україну і глорифікації окупантів.

СБУ зібрала нові докази підривної діяльності екс-нардепа, який заперечує збройну агресію Росії проти України і продовжує поширювати кремлівську пропаганду, повідомила прес-служба відомства.

За інформацією слідства, переховуючись за кордоном, Мураєв у січні минулого року дав інтерв'ю, оприлюднене на YouTube-каналі, де заявив, що його "батьківщина — СРСР", а війну в Україні назвав "громадянською", стверджуючи, що між собою нібито воюють громадяни однієї країни.

У цьому ж інтерв'ю він намагався перекласти відповідальність за початок війни з Росією на Україну. Зокрема, заявляв, що державу-агресора нібито "втягнули в цю війну". Фігурант закликав українців скласти зброю перед російською армією та виправдовував тимчасове захоплення частини території України.

Крім того, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу "Наш", він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь Росії.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора. Згідно з висновком експерта, у висловлюваннях екс-нардепа містяться ознаки виправдання і заперечення збройної агресії РФ проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мураєву про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.

Мураєв перебуває в розшуку за фактами державної зради і розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Сам Мураєв у своєму Telegram-каналі прокоментував підозри.

"Якось у метушні відряджень і подій пропустив чергову підозру від 6 травня в чергових, висмоктаних із пальця Зеленського кримінальних справах, порушених СБУ на мою адресу. Ще дві нові статті від режиму до моєї колекції вважаю черговою нагородою і визнанням моїх заслуг у справі його неминучого і швидкого повалення", — написав він.

Мураєв знову назвав Майдан "неконституційним переворотом", підтвердив, що його батьківщиною є СРСР, і що війна між Україною та Росією для нього є "громадянською".

Нагадаємо, у січні минулого року Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 осіб, які перейшли на бік РФ і допомагають Росії вести війну. Серед них був і Євгеній Мураєв.

Також повідомлялося, що в серпні 2023 року Мураєв отримав підозру в держзраді.

У листопаді 2022 року співробітники СБУ провели обшуки у Євгена Мураєва. Тоді у нього вилучили готівку, зокрема в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, книги з історії Росії та інші матеріали.

У лютому 2023-го РНБО ввела санкції проти телеканалу "Наш", мовлення якого почали відключати в кабельних мережах.