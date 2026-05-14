"Вводив керівництво в оману": ексміністру Омеляну повідомили про підозру в ухиленні від служби

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну за фактом ухилення від несення обов'язків військової служби через обман.

Відповідний документ оприлюднив Офіс Генпрокурора. Слідчі стверджують, що колишній міністр та капітан запасу після мобілізації у 2022 році проходив службу спочатку в 206-му окремому батальйоні ТрО, а потім у 241-й окремій бригаді територіальної оборони.

У ДБР повідомляють, що з жовтня 2022-го до червня 2023 року він кілька разів повідомляв керівництву невірну інформацію про нібито виконання завдань із логістики та забезпечення частини, коли фактично "проводив службовий час на власний розсуд".

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України, який після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки", — йдеться у повідомленні ДБР.

У повідомленні ДБР йдеться, що посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій.

"Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Упродовж кількох періодів 2022–2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області", — йдеться у заяві.

Володимиру Омеляну вручили підозру Фото: Скрiншот

Омеляна підозрюють за ч. 4 ст. 409 ККУ — ухилення військовослужбовця від несення служби шляхом обману в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

