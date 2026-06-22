Екскомандиру 103-ї бригади ТрО повідомили про підозру: у чому звинувачують полковника Курка, — ЗМІ

22 червня колишньому першому командиру 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені Андрія Шептицького, полковнику Валерію Курко вручили повідомлення про підозру.

Зараз щодо нього обирають запобіжний захід, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, він не може залишатися осторонь цієї ситуації.

"Валерій Курко — людина, яка фактично з нуля створила 103-ю бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших періодів для нашої держави.

Згодом разом із особовим складом бригади він виконував бойові завдання в найгарячіших точках фронту. За цей час і він, і його бійці неодноразово довели свою відданість Україні та військовій присязі. Саме тому вважаю, що під час повномасштабної війни такі переслідування є неприпустимими", — підкреслив він.

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Він висловив свою повагу до Курка зокрема та до кожного воїна, а також заявив суду про готовність взяти полковника на поруки.

З аналогічною пропозицією взяти полковника на поруки виступив і Юрій Холод, заступник голови Львівської обласної ради, депутат Львівської обласної ради.

"Я переконаний, що під час повномасштабної війни такі дії проти бойових командирів і, фактично, їхнє переслідування є неприпустимими. Вони підривають мотивацію особового складу та руйнують єдність у суспільстві. Моя безсумнівна повага до кожного воїна ЗСУ та полковника Валерія Курка", — написав він.

Андрій Мартинюк, який захищає Курка в суді, підтвердив "Суспільному" інформацію про вручення військовому повідомлення про підозру. Він уточнив, що йому інкримінують ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці).

Як повідомляє ZAXID.NET, йдеться про виплати по 100 тис. грн бійцям за період кінця 2023 — початку 2024 року.

Адвокат наголошує, що підозра "жодним чином не підтверджена документально":

"Підозра є необґрунтованою. Ми, в принципі, доводимо це під час судового засідання при обранні запобіжного заходу. Це питання буде повністю розглянуто вже під час судового розгляду справи".

Галицький районний суд Львова призначив полковнику Курко запобіжний захід.

"Прокуратура намагалася обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн. Суд ухвалив рішення відмовити прокурору в його клопотанні та обрав запобіжний захід у вигляді сплати застави в розмірі 66 560 грн", — сказав Мартинюк.

За інформацією ресурсу, Валерій Курко очолював 103-тю бригаду ТРО з 10 січня 2022 року по 14 лютого 2024 року. На посаду командира його призначив тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Бригада базується у Львівській області та входить до складу регіонального управління Сил ТрО "Захід".

Раніше полковник був командиром третього батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Курко брав участь в обороні Донецького аеропорту. У серпні 2022 року указом президента був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

На момент написання статті Валерій Курко ще жодним чином не прокоментував вручення йому підозри.

Нагадаємо, бійці 103-ї бригади знищили FPV-дрон ЗРК "Тор" поблизу Куп’янська.

Також повідомлялося, що територіальна оборона знищила танк РФ, який намагалися сховати в лісі.