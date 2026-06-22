Экс-комбригу 103 бригады ТрО сообщили о подозрении: в чем обвиняют полковника Курко, — СМИ

22 июня бывшему первому командиру 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени Андрея Шептицкого полковнику Валерию Курко вручили подозрение.

Сейчас ему выбирают меру пресечения, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, он не может оставаться в стороне от этой ситуации.

"Валерий Курко – человек, который фактически с нуля создал 103 бригаду и взял на себя ответственность за ее формирование в один из самых сложных моментов для нашего государства.

Впоследствии вместе с личным составом бригады он выполнял боевые задания в самых горячих точках фронта. За это время и он, и его бойцы неоднократно доказали свою преданность Украине и военной присяге. Именно поэтому считаю, что во время полномасштабной войны такие преследования недопустимы", — подчеркнул он.

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Он выразил свое уважение к Курко в частности и к каждлму воину, а также заявил суду о готовности взять полковника на поруки.

С аналогичным предложением взять полковника на порукии выступил и Юрий Холод, заместитель председателя Львовского областного совета, депутат Львовского областного совета.

"Я убежден, что во время полномасштабной войны такие действия против боевых командиров и фактически их преследования недопустимы. Они взрывают мотивацию личного состава и разрушают единство в обществе. Мое несомненное уважение к каждому воину ВСУ и полковнику Валерию Курко", — написал он.

Андрей Мартынюк, который защищает Курко в суде, подтвердил "Суспільному" информацию о вручении подозрения военному. Он уточнил, что ему инкриминируют ч. 4 ст. 425 (Небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке).

Как пишет ZAXID.NET, речь идет о выплатах по 100 тыс. грн бойцам за период конца 2023-начала 2024 года.

Адвокат подчеркивает, что подозрение "никаким образом документально не подтверждено":

"Подозрение необоснованно. Мы в судебном заседании при избрании меры пресечения, в принципе, это доказываем. Полностью этот вопрос будет рассматриваться уже во время проведения судебного разбирательства дела".

Галицкий районный суд Львова избрал полковнику Курко меру пресечения.

"Прокуратура пыталась избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн грн. Суд принял решение отказать прокурору в его ходатайстве и избрал меру пресечения в виде уплаты залога в размере 66 560 грн", — сказал Мартынюк.

По информации ресурса, Валерий Курко возглавлял 103 бригаду ТРО с 10 января 2022 года по 14 февраля 2024 года. На должность командира его назначил тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Бригада базируется во Львовской области и находится в составе регионального управления Сил ТрО "Запад".

Ранее полковник был командиром третьего батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Курко участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В августе 2022 года указом президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

На момент написания материала Валерий Курко еще никак не комментировал вручение ему подозрения.

Напомним, бойцы 103-й бригады уничтожили FPV-дроном ЗРК "Тор" под Купянском.

Также сообщалось, что тероборона уничтожила танк РФ, который пытались спрятать в лесу.