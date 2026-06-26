"Ти тримаєш мій всесвіт": "Мадяр" опублікував зворушливе фото з дружиною з нагоди 30-річчя шлюбу

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді та його дружина Наталія відзначили 30-ту річницю шлюбу.

У день "перлинного весілля" військовий опублікував фото з коханою жінкою, позуючи з нею в кузові пікапа, на якому були помітні сліди обстрілів.

"Перли загартувалися. 30 років у шлюбі, з котрих 4+ на війні. Кохання під час війни живе, а не просто існує, хоч не про квіти. Берегиня та Крила підрозділу, Ти тримаєш мій всесвіт", — пише він.

Фото: Telegram / Мадяр

Бровді розповів, що Наталія, позивний якої "Крила", 22 червня 2022 року знову прибула до підрозділу й залишилася там.

"Восени 2022 року була мобілізована й увійшла до складу на той час ще тактичної групи. Опіка, патронат, постійне психологічне на межі навантаження, щит між трагедією та близькими, повноцінне передова милосердя… Наступна річниця — сонячне весілля, смагляве. Працюємо, є шанс увімкнути наш Український Крим!" — підсумував автор.

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Сама Наталія також опублікувала спільне фото з чоловіком у річницю весілля.

"Журналіст Марк Марроньє переконаний, що кохання має трирічний "термін придатності". А ми з Мадяром доводимо протилежне) Сьогодні, 26.06.2026, у нас перлинне весілля — 30-та річниця подружнього життя! Не спирайтеся на ідеальні картинки в соціальних мережах, стосунки між партнерами — це шалена й копітка праця обох, довгими роками", — йдеться в повідомленні.

Вона освідчується "Мадяру" у безмежній любові та радить усім кохати й бути коханими, нагадуючи, що життя триває, незважаючи на війну.

Наталія Бровді навчилася поєднувати службу та життя поза нею. Вона родом з Ужгорода. Разом із чоловіком виховує двох дітей.

У повсякденному житті Наталія займається культурними та громадськими проектами, захоплюється мистецтвом.

Як писав "Главред", ще до повномасштабного вторгнення Росії подружжя розвивало мистецькі ініціативи та заснувало культурно-мистецький фонд Brovdi Art, пов’язаний, зокрема, із "закарпатською школою" живопису.

У 2016 році на базі фонду було засновано студентський конкурс живопису "Срібний мольберт". Уже в 2017 році конкурс набув міжнародного статусу.

Зараз Наталія бере участь у зборі коштів на дрони та обладнання для підрозділу Birds of Magyar. У 2025 році вона організувала виставку українських художників, наголошуючи на тому, що культура в умовах війни також відіграє важливу роль.

Сам Бровді називає свою дружину "янголом" і "берегинею", не соромлячись зізнаватися їй у коханні.

Нагадаємо, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка та командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") оголосили у так званий міжнародний розшук і заочно заарештували.

Також повідомлялося, що"Мадяр" назвав вартість знищення одного окупанта операторами дронів СБС.