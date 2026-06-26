"Ты держишь мою вселенную": "Мадяр" показал трогательное фото с женой на 30-летие брака

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди и его жена Наталья отметили 30-ю годовщину брака.

В день "жемчужной свадьбы" военный опубликовал фото с любимой женщиной, позируя с ней в кузове пикапа с видимыми следами обстрелов.

"Жемчуг закалился. 30 лет в браке, из которых 4+ на войне. Любовь во время войны живет, а не просто существует, хоть не о цветах. Берегиня и Крыла подразделения, Ты держишь мою вселенную", — пишет он.

Фото: Telegram / Мадяр

Бровди рассказал, что Наталья, у которой позывной "Крыла", еще раз прибыла в подразделение 22 июня 2022 года и осталась.

"Осенью 2022 года была мобилизована и вошла в состав в то время еще тактической группы. Опека, патронат, постоянная психологическая на грани нагрузка, щит между трагедией и близкими, полноценная передовая милосердия… Следующая годовщина — солнечная свадьба, смуглая. Работаем, есть шанс включить наш Украинский Крым!" — подытожил автр.

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Сама Наталия тоже поделилась совместным снимком с мужем в годовщину брака.

"Журналист Марк Марронье убежден, что любовь имеет трехлетний "срок годности". А мы с Мадяром доказываем обратное) Сегодня 26.06.2026 наша жемчужная свадьба — 30-я годовщина супружеской жизни! Не опирайтесь на идеальные картинки в социальных сетях, отношения между партнерами – это безумная и кропотливая работа обоих, долгими годами", — говорится в сообщении.

Она призается "Мадяру" в безграничной любви и советует всем любить и быть любимыми, напоминая, что жизнь продолжается, несмотря на войну.

Наталья Бровди научилась сочетать службу и жизнь вне ее. Она родом из Ужгорода. Вместе с мужем воспитывает двоих детей.

В мирной жизни Наталья занимается культурными и общественными проектами, увлекается искусством.

Как писал "Главред", еще до полномасштабного вторжения России супруги развивали художественные инициативы и создали культурно-художественный фонд Brovdi Art, связанный, в частности, с "закарпатской школой" живописи.

В 2016 году на базе фонда был основан студенческий конкурс живописи Серебряный мольберт. Уже в 2017 году конкурс получил международный статус.

Сейчас Наталья приобщается к сбору средств на дроны и оборудование для подразделения Birds of Magyar. В 2025 году она организовала выставку украинских художников, акцентируя на том, что культура в условиях войны также играет важную роль.

Сам Бровди называет свою жену "ангелом" и "берегиней", не стесняясь признаваться ей в чувствах.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") объявили в так называемый международный розыск и заочно арестовали.

Также сообщалось, что "Мадяр" назвал стоимость уничтожения одного оккупанта дроноводами СБС.