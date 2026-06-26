"Ты держишь мою вселенную": "Мадяр" показал трогательное фото с женой на 30-летие брака
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди и его жена Наталья отметили 30-ю годовщину брака.
В день "жемчужной свадьбы" военный опубликовал фото с любимой женщиной, позируя с ней в кузове пикапа с видимыми следами обстрелов.
"Жемчуг закалился. 30 лет в браке, из которых 4+ на войне. Любовь во время войны живет, а не просто существует, хоть не о цветах. Берегиня и Крыла подразделения, Ты держишь мою вселенную", — пишет он.
Бровди рассказал, что Наталья, у которой позывной "Крыла", еще раз прибыла в подразделение 22 июня 2022 года и осталась.
"Осенью 2022 года была мобилизована и вошла в состав в то время еще тактической группы. Опека, патронат, постоянная психологическая на грани нагрузка, щит между трагедией и близкими, полноценная передовая милосердия… Следующая годовщина — солнечная свадьба, смуглая. Работаем, есть шанс включить наш Украинский Крым!" — подытожил автр.
Сама Наталия тоже поделилась совместным снимком с мужем в годовщину брака.
"Журналист Марк Марронье убежден, что любовь имеет трехлетний "срок годности". А мы с Мадяром доказываем обратное) Сегодня 26.06.2026 наша жемчужная свадьба — 30-я годовщина супружеской жизни! Не опирайтесь на идеальные картинки в социальных сетях, отношения между партнерами – это безумная и кропотливая работа обоих, долгими годами", — говорится в сообщении.
Она призается "Мадяру" в безграничной любви и советует всем любить и быть любимыми, напоминая, что жизнь продолжается, несмотря на войну.
Наталья Бровди научилась сочетать службу и жизнь вне ее. Она родом из Ужгорода. Вместе с мужем воспитывает двоих детей.
В мирной жизни Наталья занимается культурными и общественными проектами, увлекается искусством.
Как писал "Главред", еще до полномасштабного вторжения России супруги развивали художественные инициативы и создали культурно-художественный фонд Brovdi Art, связанный, в частности, с "закарпатской школой" живописи.
В 2016 году на базе фонда был основан студенческий конкурс живописи Серебряный мольберт. Уже в 2017 году конкурс получил международный статус.
Сейчас Наталья приобщается к сбору средств на дроны и оборудование для подразделения Birds of Magyar. В 2025 году она организовала выставку украинских художников, акцентируя на том, что культура в условиях войны также играет важную роль.
Сам Бровди называет свою жену "ангелом" и "берегиней", не стесняясь признаваться ей в чувствах.
Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") объявили в так называемый международный розыск и заочно арестовали.
Также сообщалось, что "Мадяр" назвал стоимость уничтожения одного оккупанта дроноводами СБС.