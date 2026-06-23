Охота на Мадяра: в России объявили в розыск одного из самых известных командиров ВСУ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра") объявили в так называемый международный розыск и заочно арестовали.

Об этом он сообщил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященного расследованию удара по Старобельску.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

По словам председателя СК РФ, в отношении Иващенко и Бровди были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых.

"Они объявлены в международный розыск и арестованы заочно", — заявил Бастрыкин.

Кроме того, он сообщил, что российские следователи продолжают собирать доказательства по делу.

В ходе того же совещания полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Александр Гуцан сообщил, что фигурантами уголовного дела стали командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" Андрей Клименко.

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Российская сторона связывает эти обвинения с ударом по Старобельску, который произошел 22 мая. Именно в рамках этого разбирательства РФ объявила о заочном аресте и "международном розыске" украинских военных руководителей.

Ранее "Фокус" подробно рассказывал об ударе по Старобельску и реакции на него со стороны Кремля. При этом в обнародованных списках погибших не упоминались дети, а сообщалось о повреждении двух зданий.

После инцидента свою позицию обнародовал Генеральный штаб ВСУ. В военном командовании подчеркнули, что украинские силы наносят удары исключительно по военным объектам. В частности, одной из целей в Старобельске называли штаб российского подразделения "Рубикон", которое использует беспилотники для атак на украинские позиции.