Полювання на Мадяра: у Росії оголосили в розшук одного з найвідоміших командирів ЗСУ

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що начальника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка та командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") оголосили в так званий міжнародний розшук і заочно заарештували.

Про це він повідомив під час наради з президентом РФ Володимиром Путіним, присвяченої розслідуванню удару по Старобільську.

Відповідна заява опублікована на сайті Кремля.

За словами голови СК РФ, щодо Іващенка та Бровді винесли постанови про притягнення як обвинувачених.

“Вони оголошені в міжнародний розшук і заочно заарештован”, — заявив Бастрикін.

Також він сказав, що російські слідчі продовжують збирати докази у справі.

Під час тієї ж наради повноважний представник президента РФ у Південному федеральному окрузі Олександр Гуцан повідомив, що фігурантами кримінальної справи стали командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, начальник ГУР МО України Олег Іващенко та командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем “Птахи Мадяра” Андрій Клименко.

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Російська сторона пов'язує ці обвинувачення з ударом по Старобільську, який стався 22 травня. Саме в межах цього провадження РФ оголосила про заочний арешт та “міжнародний розшук” українських військових керівників.

Раніше Фокус детально розповідав про удар по Старобільську та реакцію на нього з боку Кремля. Водночас у оприлюднених списках загиблих не згадувалися діти, а повідомлялося про пошкодження двох будівель.

Після інциденту свою позицію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. У військовому командуванні наголосили, що українські сили завдають ударів виключно по військових об’єктах. Зокрема, однією з цілей у Старобільську називали штаб російського підрозділу “Рубікон”, який використовує безпілотники для атак на українські позиції.