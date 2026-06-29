ЗС РФ завдали удару по Дніпру: загинули четверо людей, багато поранених

Чотири людини загинули, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок атаки російських окупантів на приватне підприємство в місті.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Про швидкісний удар по Дніпру Повітряні сили ЗСУ повідомили о 10:26, і вже незабаром очевидці зафіксували вибух. Над містом піднявся стовп диму.

Фото: Соцсети

На місці події безперервно працюють медики, рятувальники та поліцейські. Тривають аварійно-рятувальні роботи, а також ліквідація наслідків обстрілів.

Вранці Ганжа повідомив, що росіяни понад 10 разів атакували два райони області за допомогою безпілотників та артилерії.

У Нікопольському районі під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Красногригорівська громади. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

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У Каменському районі ворог завдав удару по П'ятихатській громаді, пошкодивши адміністративну будівлю та інфраструктуру.

Повітряна тривога в регіоні тривала до 12:10. Мешканців закликали залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій і не публікувати фото чи відео з місць влучання.

Напередодні Збройні сили РФ завдали удару по житловому району Запоріжжя керованими авіабомбами. Зафіксовано руйнування, постраждали троє людей, зокрема дитина.

Також вночі 28 червня російські окупанти обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого було завдано удару по фармацевтичному заводу "Дарниця".