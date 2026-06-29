ВС РФ ударили по Днепру: погибли четыре человека, много раненых
Четыре человека погибли, еще 10 получили ранения разной степени тяжести в результате атаки российских оккупантов по частному предприятию в городе.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
О скоростной цели на Днепр Воздушные силы ВСУ проинформировали в 10:26, и уже вскоре очевидцы констатировали взрыв. Над городом поднялся столб дыма.
На месте происшествия беспрерывно работают медики, спасатели и полицейские. Продолжаются аварийно-спасательные работы, а также ликвидация последствий обстрелов.
Утром Ганжа писал о том, что россияне более 10 раз атаковал два района области беспилотниками и артиллерией.
На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Разрушены и повреждены частные дома.
В Каменском районе враг бил по Пятихатской общине, повредив админздание и инфраструктуру.
Воздушная тревога в регионе продолжалась до 12:10. Жителей призывали оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое и не публиковать фото или видео с мест попадания.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удар по жилому району Запорожья управляемыми авиабомбами. Зафиксированы разрушения, пострадали три человека, в том числе ребенок.
Также ночью 28 июня российские оккупанты обстреляли Киев ракетами, в результате чего был нанесен удар по фармацевтическому заводу "Дарница".