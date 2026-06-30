Працював на Кремль: у Києві СБУ затримала "екс-міністра енергетики" окупованого Криму

Колишній голова Республіканського комітету АР Крим з питань палива, енергетики та інноваційної політики, який після анексії півострова пішов працювати на російських окупантів, затриманий у Києві.

Про затримання скандально відомого колишнього чиновника повідомила Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, одразу після окупації Криму він отримав російське громадянство та запропонував росіянам свою допомогу. Сергій Аксьонов, так званий голова окупаційної адміністрації півострова, призначив його міністром палива та енергетики Республіки Крим.

Обіймаючи цю посаду, фігурант допомагав окупаційній адміністрації Росії встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова.

"Йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійській ТЕС, мережі сонячних і вітрових електростанцій, газопроводах і газокомпресорних станціях, нафтобазах і нафтотерміналах у Керчі та Феодосії", — уточнили в СБУ.

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Крім того, протягом двох років після призначення він намагався інтегрувати та "перереєструвати" кримські енергоактиви відповідно до законодавства РФ.

Коли його звільнили з посади "міністра", колабораціоніст і надалі працював на Кремль, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі.

Він приїхав до Києва, щоб вирішити особисті справи. Під час обшуку за його місцем проживання правоохоронці виявили російські паспорти, банківські картки та документи, що підтверджують роботу в Росії.

Під час обшуку у фігуранта було виявлено російські паспорти та гроші Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Його взято під варту без права внесення застави. Якщо провина буде доведена, фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Офіційні джерела не називають імені затриманого, але ЗМІ повідомляють, що це Сергій Колобов.

Так, "Крим. Реалії" повідомляють, що Колобов з 2010-го по 2012 рік керував проектуванням, розміщенням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів альтернативної енергетики. З жовтня 2012 року він став головою Республіканського комітету Криму з питань палива, енергетики та інноваційної політики. З березня по червень 2014 року Аксьонов призначив його міністром палива та енергетики в окупаційному парламенті Криму. Після свого відходу до 2020 року він був директором з розвитку Публічного акціонерного товариства "Кримський содовий завод".

Нагадаємо, СБУ затримала агента РФ, який координував удари по Києву 24 травня.

Також повідомлялося, що СБУ затримала балканського кілера, якого найняли агенти РФ.