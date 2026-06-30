Работал на Кремль: в Киеве СБУ задержала "экс-министра энергетики" оккупированного Крыма

Бывший глава Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике, который после аннексии полуострова пошел работать на российских оккупантов, задержан в Киеве.

О задержании одиозного экс-чиновника сообщила Служба безопасности Украины.

По иформации СБУ, сразу после оккупации Крыма он оформил российское гражданство и предложил россиянам свою помощь. Сергей Аксенов, так называемый глава оккупационной администрации полуострова, назначил его министром топлива и энергетики Республики Крым.

Находясь на посту, фигурант помогал оккупационной администрации России устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова.

"Речь идет о Симферопольской и Севастопольской теплоэлектроцентрали, Таврической ТЭС, сети солнечных и ветровых электростанций, газопроводах и газокомпрессорных станциях, нефтебазах и нефтетерминалах в Керчи и Феодосии", — уточнили в СБУ.

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Также в течение двух лет после назначения он пытался интегрировать и "перерегистрировать" крымские энергоактивы по законодательству РФ.

Когда его уволили с поста "министра", колаборант и дальше работал на Кремль, возглавив ряд местных компаний добывающей отрасли.

В Киев он приехал для того, чтобы решить личные дела. Во время обыска по его месту жительства, правоохранители нашли российские паспорта, банковские карточки и документы с подтверждениями работы в России.

Во время обыска у фигурната нашли российские паспорта и деньги Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Он взят под стражу без права внесения залога. Если вина будет доказана, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Официальные источники не называют имени задержанного, но СМИ пишут, что это Сергей Колобов.

Так, "Крым. Реалии" сообщают, что Колобов с 2010-го по 2012 год руководил проектированием, размещением, строительством и вводом в эксплуатацию объектов альтернативной энергетики. С октября 2012 года он стал председателем Республиканского комитета Крыма по топливу, энергетике и инновационной политике. С марта по июнь 2014 года Аксенов назначил его министром топлива и энергетики в окупационном парламенте Крыма. После своего ухода по 2020 год он был директором по развитию Публичного акционерного общества "Крымский содовый завод".

Напомним, СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары по Киеву 24 мая.

Также сообщалось, что СБУ задержала балканского киллера, которого наняли агенты РФ.