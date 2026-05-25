СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары по Киеву 24 мая: им оказался 18-летний парень

18-летнего жителя Киева задержали по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами и корректировке массированной атаки РФ на столицу в ночь на 24 мая. По данным следствия, после обстрела парень пытался собрать информацию о последствиях ударов, чтобы передать ее российским кураторам.

В публикации Службы безопасности Украины отмечается, что контрразведка вышла на подозреваемого фактически сразу после атаки. На следующий день после ночного обстрела он проводил доразведку вблизи одного из объектов Министерства обороны, чтобы установить масштабы повреждений и последствия вражеских ударов.

По версии следствия, юноша попал в поле зрения российских спецслужб после поиска "легкого заработка" в Telegram-каналах. Именно через мессенджеры, как утверждают правоохранители, его и завербовали представители РФ.

СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары по Киеву 24 мая

Сначала парню поручали так называемые проверочные задания: он выезжал в пригород Киева и обозначал на Google Maps маршруты, по которым перемещалась военная техника ВСУ. После этого, по информации СБУ, российские кураторы дали ему новое задание — фиксировать последствия комбинированной атаки на столицу.

Правоохранители задокументировали, как подозреваемый прибыл к одному из военных объектов, чтобы оценить его состояние после ночного удара. Собранные данные он планировал оперативно передать представителям РФ для корректировки возможных повторных атак.

Во время задержания у фигуранта изъяли смартфон с подготовленными агентурными отчетами. В них содержались подробные описания последствий обстрела и информация, которую он должен был передать российской стороне.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Обстрел Киева в ночь на 24 мая — что известно о последствиях

Напомним, что в ночь на 24 мая российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Киеву с применением ударных БпЛА типа "Шахед" и баллистических ракет. Обстрел продолжался почти до 04:00 часов, в разных районах столицы возникли пожары, были повреждены жилые дома и торговый центр, также известно о пострадавших. По предварительным данным, обломки сбитых целей зафиксировали по меньшей мере в пяти районах города.

На утро 24 мая Фокус писал, что во время этой атаки на Киев российские войска поразили более 40 локаций в разных районах столицы. В частности, в Дарницком районе ракета разрушила двухэтажное общежитие, где большинство квартир получили повреждения. Также повреждения получили стадион "Динамо", здание МИД, налоговая служба и ряд музеев и культурных учреждений.

Кроме того, этой ночью Вооруженные силы РФ нанесли прицельный удар по киевской базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате попадания полностью разрушено здание подразделения и уничтожена вся техника, находившаяся на территории, однако личный состав не пострадал.

Также стоит заметить, что количество киевлян, пострадавших во время масштабной ракетно-дроновой атаки на столицу Украины в ночь на 24 мая, снова увеличилось. По состоянию на 15:14 25 мая известно о 91 пострадавшем.