Количество пострадавших после атаки на Киев возросло, — КГВА

Количество киевлян, которые пострадали в ходе масштабной ракетно-дроновой атаки на столицу Украины в ночь на 24 мая, снова увеличилось.

По состоянию на 15:14 25 мая известно о 91 потерпевшем. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, жители города продолжают обращаться за помощью к медикам.

Утром мэр Киева Виталий Кличко писал, что в больницах находились 21 пострадавший, остальные получили помощь амбулаторно. Среди раненых — трое детей. Два человека погибли.

Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов в Шевченковском и Подольском районе Киева, на которой задействованы около сотни сотрудников ГСЧС.

Как заявил президент Владимир Зеленский, всего повреждения получили около 300 объектов. Среди которых половина — это частные и многоквартирные жилые дома.

Відео дня

Враг ударил по историческим зданиям и достопримечательностям. Как отметил Ткаченко, по количеству локаций с повреждениями атака в ночь на 24 мая стала самой большой из тех, которые совершила РФ с начала полномасштабного вторжения.

"Впервые враг прибег к системам ударов по нашей исторической архитектуре и местам памятования. Здание МИД, Музей Чернобыля, Художественный музей, МЦКИ, Кабмин и десятки других сооружений. Сегодня всем больно, как пострадал Подол — самые большие повреждения для исторической жемчужины Киева за эти годы. В очередной раз война оставила шрамы на метро Лукьяновская и близлежащих улицах", — написал он.

Также ВС РФ попали по киевской базе ГСЧС, полностью разрушив здание и уничтожив всю технику.

Напомним, в РФ предупредили о новом ударе по Киеву.