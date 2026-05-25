Кількість постраждалих після атаки на Київ зросла, — КМВА

Кількість киян, які постраждали під час масштабної ракетно-дронової атаки на столицю України в ніч на 24 травня, знову збільшилася.

Станом на 15:14 25 травня відомо про 91 потерпілого. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, жителі міста продовжують звертатися по допомогу до медиків.

Уранці мер Києва Віталій Кличко писав, що в лікарнях перебував 21 потерпілий, решта отримали допомогу амбулаторно. Серед поранених — троє дітей. Двоє людей загинули.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів у Шевченківському та Подільському районі Києва, на якій задіяно близько сотні співробітників ДСНС.

Як заявив президент Володимир Зеленський, загалом пошкоджень зазнали близько 300 об'єктів. Серед яких половина — це приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Ворог вдарив по історичних будівлях і пам'ятках. Як зазначив Ткаченко, за кількістю локацій із пошкодженнями атака в ніч на 24 травня стала найбільшою з тих, які здійснила РФ від початку повномасштабного вторгнення.

"Уперше ворог вдався до систем ударів по нашій історичній архітектурі та місцях пам'ятання. Будівля МЗС, Музей Чорнобиля, Художній музей, МЦКМ, Кабмін і десятки інших споруд. Сьогодні всім боляче, як постраждав Поділ — найбільші пошкодження для історичної перлини Києва за ці роки. Вкотре війна залишила шрами на метро Лук'янівська та прилеглих вулицях", — написав він.

Також ЗС РФ поцілили по київській базі ДСНС, повністю зруйнувавши будівлю і знищивши всю техніку.

