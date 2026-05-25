СБУ затримала агента РФ, який коригував удари по Києву 24 травня: ним виявився 18-річний хлопець

18-річного жителя Києва затримали за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні масованої атаки РФ на столицю у ніч проти 24 травня. За даними слідства, після обстрілу хлопець намагався зібрати інформацію про наслідки ударів, аби передати її російським кураторам.

У публікації Служби безпеки України зазначається, що контррозвідка вийшла на підозрюваного фактично одразу після атаки. Наступного дня після нічного обстрілу він проводив дорозвідку поблизу одного з об’єктів Міністерства оборони, аби встановити масштаби пошкоджень та наслідки ворожих ударів.

За версією слідства, юнак потрапив у поле зору російських спецслужб після пошуку "легкого заробітку" у Telegram-каналах. Саме через месенджери, як стверджують правоохоронці, його й завербували представники РФ.

СБУ затримала агента РФ, який коригував удари по Києву 24 травня

Спочатку хлопцю доручали так звані перевірочні завдання: він виїжджав у передмістя Києва та позначав на Google Maps маршрути, якими переміщувалася військова техніка ЗСУ. Після цього, за інформацією СБУ, російські куратори дали йому нове завдання — фіксувати наслідки комбінованої атаки на столицю.

Правоохоронці задокументували, як підозрюваний прибув до одного з військових об’єктів, щоб оцінити його стан після нічного удару. Зібрані дані він планував оперативно передати представникам РФ для коригування можливих повторних атак.

Під час затримання у фігуранта вилучили смартфон із підготовленими агентурними звітами. У них містилися детальні описи наслідків обстрілу та інформація, яку він мав передати російській стороні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Обстріл Києва у ніч на 24 травня — що відомо про наслідки

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед" та балістичних ракет. Обстріл тривав майже до 04:00 години, у різних районах столиці виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки та торговий центр, також відомо про постраждалих. За попередніми даними, уламки збитих цілей зафіксували щонайменше у п’яти районах міста.

На ранок 24 травня Фокус писав, що під час цієї атаки на Київ російські війська уразили понад 40 локацій у різних районах столиці. Зокрема, у Дарницькому районі ракета зруйнувала двоповерховий гуртожиток, де більшість квартир зазнали пошкоджень. Також пошкоджень зазнали стадіон "Динамо", будівля МЗС, податкова служба та низка музеїв і культурних установ.

Крім того, цієї ночі Збройні сили РФ завдали прицільного удару по київській базі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок влучання повністю зруйновано будівлю підрозділу та знищено всю техніку, що перебувала на території, однак особовий склад не постраждав.

Такж варто зауважити, що кількість киян, які постраждали під час масштабної ракетно-дронової атаки на столицю України в ніч на 24 травня, знову збільшилася. Станом на 15:14 25 травня відомо про 91 потерпілого.