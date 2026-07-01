Історія мобілізованого батька-одинака з Кривого Рогу отримала продовження (відео)

34-річного батька-одинака з Кривого Рогу, котрий самостійно виховує п’ятирічну доньку, відпустили після того, як історія про його мобілізацію викликала широкий суспільний резонанс.

Чоловік уже вдома, разом зі своєю дитиною, повідомляє місцевий телеканал "Рудана". Цю інформацію підтвердив і народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Мешканець Кривого Рогу записав відеозвернення, в якому подякував усім, хто хвилювався за нього, а також висловив вдячність командуванню 475-го полку, до якого він потрапив.

"Командування оперативно відреагувало на ситуацію та надало повну підтримку", — заявив він, пообіцявши й надалі розбиратися з ситуацією, щоб "довести цю справу до кінця".

Також автор відео показав свою доньку.

Мобілізація батька-одинака у Кривому Розі: що відомо

Чоловіка мобілізували, коли його донька була у дитячому садку. Коли завідувачці дитячого садка Наталії Євтушенко повідомили, що батько не прийде за донькою, оскільки його забрали представники ТЦК, вона взяла дитину й поїхала до військовослужбовців терцентру, щоб пояснити ситуацію.

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За її словами, чоловік уже кілька років самостійно виховує доньку, оскільки мати покинула їх. Пара офіційно розлучена, і дівчинка перебуває під одноосібною опікою батька.

Жінку ніхто не став слухати, і, як вона стверджує, їй грубо відповіли. Щоб дівчинка, яка пережила сильний стрес, не залишилася сама, директорка дитсадка забрала її до себе на ніч, але пообіцяла, що повернеться наступного дня, щоб і далі боротися за справедливість.

Пізніше, як повідомляють ЗМІ, вона віддала дівчинку дідусеві по батьківській лінії.

Коли ця історія набула широкого розголосу, Дніпропетровський ОТЦК та СП виступив із заявою, в якій повідомили, що мобілізований "не мав офіційної відстрочки". Однак уже після отримання повістки, а саме 19 червня 2026 року, через Центр надання адміністративних послуг він надіслав до ТЦК та СП заяву на відстрочку, додавши до неї рішення Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 3 липня 2025 року, згідно з яким судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу, визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні.

"Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 р. аж до 19 червня 2026 р., залишається відкритим. Таке рішення дійсно дає підстави для відстрочки. Однак важливо зазначити, що після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац "встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні" був відсутній… Отже, з огляду на розбіжності, комісія ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки", — йдеться у заяві.

Наразі батькові-одинаку надали час для врегулювання питання щодо подальшого проживання дитини та оформлення документів, які підтверджують його право на відстрочку.

У свою чергу Олексій Гончаренко оприлюднює матеріали судового засідання під час розлучення, в яких зазначається, що мати не бере жодної участі в житті дитини, не сплачує аліменти з 2024 року і навіть не проживає в Україні.

У цю ситуацію втрутився й Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що ця історія викликає більше запитань, ніж відповідей, і тому потребує ретельної перевірки.

"Батько сам ніс відповідальність за дитину після розлучення. Саме він вирішував усе — від повсякденних дрібниць до найважливіших питань. Зараз дівчинка фактично залишилася з чужою людиною — директором закладу", — зазначив чиновник.

Наразі Лубінець доручив своєму представнику у Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з’ясувати всі обставини справи. Відповідні запити вже надіслано до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП, служби у справах дітей та виконавчих органів місцевого самоврядування.

Сьогодні о 13:00 до Верховної Ради викликано керівника Криворізького ТЦК та СП у зв’язку зі скандальною ситуацією. Ініціатором цього виступив народний депутат Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Аліна Михайлова назвала "розцінки" у ТЦК.

Також повідомлялося, що учасниця "Битви екстрасенсів" продає обереги від мобілізації.