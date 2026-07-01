История мобилизованного отца-одиночки из Кривого Рога получила продолжение (видео)

34-летнего отца-одиночку из Кривого Рога, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь, отпустили после того, как история о его мобилизации вызвала широкий общественный резонанс.

Мужчина уже дома, со своим ребенком, сообщает местный телеканал "Рудана". Информацию подтвердил и народный депутата от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Криворожанин записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто переживал за него, а также выразил благодарность командованию 475-го полка, где он оказался.

"Командование оперативно отреагировало на ситуацию и оказало полную поддержку", — заявил он, пообещав и дальше разбираться с ситуацией, чтобы "довести это дело до конца".

Также автор видео показал свою дочку.

Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге: что известно

Мужчину мобилизовали, когда его дочка была в садике. Когда заведующей детсада Наталье Евтушенко, сказали, что отец не придет за дочкой, поскольку его забрали представители ТЦК, она взяла ребенка и поехала к военнослужащим терцентра, чтобы объяснить ситуацию.

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По ее словам, мужчина уже несколько лет самостоятельно воспитывает дочку один, поскольку мать бросила их. Пара официально разведена, и малышка находится на единоличном попечении отца.

Женщину никто слушать не стал, и, как утверждает она, грубо ей ответили. Чтобы девочка, которая испытала сильный стресс, не осталась одна, директор детсада забрала ее к себе на ночь, но пообещала, что вернется на следующий день, чтобы и дальше бороться за справедливость.

Позже, как пишут СМИ, она передала девочку дедушке по отцовской линии.

Когда история прибрела широкий резонанс, Днепропетровский ОТЦК и СП выступил с заявлением, сообщив, что мобилизованный "не имел официальной отстрочки". Однако уже после получения повестки, а именно 19 июня 2026, через Центр предоставления административных услуг он направил в ТЦК и СП заявление на отсрочку, приложив к заявлению он приложил решение Саксаганского районного суда города Кривого Рога от 03 июля 2025 года, согласно которому судом было принято решение о расторжении его брака и определено место жительства малолетней дочери вместе с ее отцом и установлен факт пребывания несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

"Вопрос, почему гражданин не предоставил решение суда от 3 июля 2025 г. вплоть до 19 июня 2026 г. – остается открытым. Такое решение действительно дает основания для отсрочки. Однако важно отметить, что после проверки решения суда через ЦНАП абзац "установлен факт пребывания несовершеннолетнего ребенка на иждивении" отсутствовал… Следовательно, учитывая разногласия, комиссия ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки", — говорится в заявлении.

Сейчас отцу-одиночке дали время урегулировать вопрос относительно дальнейшего пребывания ребенка и оформление документов, которые подтверждают его право на отстрочку.

В свою очередь Алексей Гончаренко публикует материалы заседания суда во время развода, в котором говорится, что мать не принимает никакого участия в жизни ребенка, не платит алименты с 2024 года и даже не живет в Украине.

В ситуацию вмешался и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что эта история вызывает больше вопросов, чем ответов, и поэтому требует тщательной проверки.

"Отец сам нес ответственность за ребенка после развода. Именно он решал все — от повседневных мелочей до самых важных вопросов. Сейчас девочка фактически осталась с чужим человеком — директором учреждения", — отметил чиновник.

В настоящее время Лубинец поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все обстоятельства дела. Соответствующие запросы уже направлены в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей и исполнительные органы местного самоуправления.

Сегодня в 13:00 В Верховную Раду вызван руководитель Криворожского ТЦК и СП в связи со скандальной ситуацией. Инициатором этого выступил народный депутат Дмитрий Разумков.

Напомним, Алина Михайлова назвала "расценки" в ТЦК.

Также сообщалось, что участница "Битвы экстрасенсов" продает обереги от мобилизации.