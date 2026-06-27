"Выйти из бусика — 5 000 долларов": Алина Михайлова назвала "расценки" в ТЦК (видео)

Командир медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова высказалась по поводу "схем" уклонения от мобилизации в Украине, в частности о взятках, которые берут ТЦК.

Алина Михайлова подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией в ТЦК, которая, по ее словам, является глобальной проблемой в армии. Об этом она рассказала в интервью LIGAnet.

Алина Михайлова о "расценках" в ТЦК (45:53)

Медик поделилась, что знакома с людьми, которые выходили из ТЦК за 5 000 долларов. Другие ее знакомые платили 3 000 долларов при условии, что они пройдут ВЛК.

"Сегодня в нашей армии мы знаем, сколько стоит гражданским даже просто объехать блокпост. Мы знаем эти цены. Мы знаем, сколько стоит выйти из бусика — 5 000 долларов это стоит в Днепре", — сказала Михайлова.

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По мнению военной, пока эта "схема" будет действовать, никакие выплаты не будут мотивировать людей мобилизоваться. Она подчеркнула, что люди не идут в пехоту не потому, что у них нет денег, а из-за страха и высокого риска погибнуть.

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Михайлова также отметила, что Украине нужен механизм, который не позволит "откупиться", в частности ВЛК, которые не будут "отпускать за 10 000 долларов". По ее словам, для решения этой проблемы может потребоваться отдельный департамент.

Напомним, адвокат Олег Мицик заявил, что в своей практике сталкивался со случаями мобилизации людей с тяжелыми заболеваниями.

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