"Вийти з бусика — 5 000 доларів": Аліна Михайлова назвала "розцінки" в ТЦК (відео)

Командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова висловилась щодо «схем» ухилення від мобілізації в Україні, зокрема про хабарі, які беруть ТЦК.

Аліна Михайлова наголосила на необхідності подолання корупції в ТЦК, яка, за її словами, є глобальною проблемою у війську. Про це вона розповіла у інтерв’ю LIGAnet.

Аліна Михайлова про "розцінки" в ТЦК (45:53)

Медикиня поділилися, що знайома з людьми, які виходили з ТЦК за 5 000 доларів. Інші її знайомі платили 3 000 доларів за умови, що вони підуть на ВЛК.

"Сьогодні у нас у війську ми знаємо цінник для цивільних, скільки коштує навіть просто об’їхати блокпост. Ми знаємо ці цінники. Ми знаємо скільки коштує вийти з бусика — 5 000 доларів це коштує в Дніпрі", — сказала Михайлова.

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На думку військової, поки ця "схема" працюватиме, жодні виплати не мотивуватимуть людей мобілізуватись. Вона наголосила, що люди не йдуть в піхоту не через те, що в них немає грошей, а через страх і великий ризик загинути.

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Михайлова також зазначила, що Україні потрібен механізм, який не дозволить "відкупитися", зокрема ВЛК, які не будуть "відпускати за 10 000 доларів". За її словами, для вирішення цієї проблеми може знадобитися окремий департамент.

Нагадаємо, адвокат Олег Мицик заявив, що у своїй практиці стикався з випадками мобілізації людей із тяжкими захворюваннями.

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