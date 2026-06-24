ВЛК відправляє на фронт непридатних: адвокат заявив про мобілізацію людей із важкими діагнозами

Адвокат Олег Мицик заявив, що у своїй практиці стикався з випадками мобілізації людей із тяжкими захворюваннями та станами, які, на його думку, мали виключати придатність до служби. Він також повідомив про численні випадки, пов’язані з сумнівними висновками військово-лікарських комісій.

Про це він заявив в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, він не може оцінити масштаби явища, оскільки до нього звертаються переважно люди, чиї права вже були порушені. Водночас він стверджує, що в більшості випадків такі порушення підтверджуються, після чого подаються відповідні скарги.

Мицик навів кілька прикладів зі своєї практики. Зокрема, він розповів про чоловіка, якого мобілізували попри відсутність 14 квадратних сантиметрів черепа.

“Ми звільнили його через рік”, — сказав адвокат.

Також він згадав випадок мобілізації людини з шизофренією та військовослужбовця, який проходив метадонозамісну терапію.

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За словами адвоката, був і випадок, коли один ТЦК визнав людину повністю непридатною до служби, але згодом інший ТЦК визнав її придатною та мобілізував. Він пов’язав це з проблемами в обігу документів та перевірці висновків.

Мицик наголосив, що проблему необхідно вирішувати на системному рівні та посилювати відповідальність за рішення військово-лікарських комісій.

Він також зазначив, що у Верховній Раді з початку 2025 року перебуває законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за завідомо незаконні висновки ВЛК, які можуть призводити до мобілізації таких людей.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що уряд працює над оновленням правил бронювання військовозобов’язаних. Зміни можуть зачепити резидентів Дія.City, а також порядок визначення підприємств як критично важливих. За його словами, нововведення мають зробити систему більш прозорою та мінімізувати можливі зловживання.

Крім того, Міністерство економіки встановило для компаній дедлайн до 1 вересня 2026 року для підтвердження статусу критично важливих. Як зазначив міністр економіки Олексій Соболєв, для переходу на нові вимоги бізнесу надали три місяці.