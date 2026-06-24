ВЛК отправляет на фронт непригодных: адвокат заявил о мобилизации людей с тяжелыми диагнозами

Адвокат Олег Мицик заявил, что в своей практике сталкивался со случаями мобилизации людей с тяжелыми заболеваниями и состояниями, которые, по его мнению, должны были исключать пригодность к службе. Он также сообщил о многочисленных случаях, связанных с сомнительными заключениями военно-медицинских комиссий.

Об этом он заявил в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, он не может оценить масштабы этого явления, поскольку к нему обращаются преимущественно люди, чьи права уже были нарушены. В то же время он утверждает, что в большинстве случаев такие нарушения подтверждаются, после чего подаются соответствующие жалобы.

Мицик привел несколько примеров из своей практики. В частности, он рассказал о мужчине, которого мобилизовали, несмотря на отсутствие 14 квадратных сантиметров черепа.

"Мы освободили его через год", — сказал адвокат.

Кроме того, он упомянул случай мобилизации человека с шизофренией и военнослужащего, проходившего метадоновую заместительную терапию.

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По словам адвоката, был и случай, когда одна военно-медицинская комиссия признала человека полностью непригодным к службе, но впоследствии другая комиссия признала его годным и мобилизовала. Он связал это с проблемами в обороте документов и проверке заключений.

Мицик подчеркнул, что эту проблему необходимо решать на системном уровне и ужесточать ответственность за решения военно-медицинских комиссий.

Он также отметил, что в Верховной Раде с начала 2025 года находится законопроект об установлении уголовной ответственности за заведомо незаконные заключения ВЛК, которые могут привести к мобилизации таких людей.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что правительство работает над обновлением правил призыва военнообязанных. Изменения могут коснуться резидентов "Дия.Сити", а также порядка определения предприятий как критически важных. По его словам, нововведения должны сделать систему более прозрачной и минимизировать возможные злоупотребления.

Кроме того, Министерство экономики установило для компаний крайний срок до 1 сентября 2026 года для подтверждения статуса критически важных предприятий. Как отметил министр экономики Алексей Соболев, на переход к новым требованиям бизнесу предоставили три месяца.