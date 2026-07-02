У Рівненській області поїзд зіткнувся з маршруткою: є жертви

Маршрутний автобус, що курсував за маршрутом "Рівне — Здолбунів", зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді в селищі Квасилів Рівненського району.

Трагедія сталася близько 13:55. Вже відомо про трьох загиблих, повідомили в регіональному управлінні Нацполіції.

Фото: Нацполiцiя Украiни

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці та всі екстрені служби.

У ДСНС повідомили, що загинули чотири людини, ще 13 отримали поранення. Точна кількість постраждалих ще з’ясовується.

Фото: Захід Головне

Нагадаємо, напередодні дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні. Загинули двоє людей, ще кілька пасажирів отримали поранення.

Також повідомлялося, що в травні в Таїланді поїзд протаранив автобус на переїзді.