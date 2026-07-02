В Ровненской области поезд столкнулся с маршруткой: есть жертвы

Маршрутный автобус сообщением "Ровно — Здолбунов" столкулся с поедом на железнодорожном переезде в поселке Квасилов Ровненского района.

Трагедия произошла окооло 13:55. Уже известно о троих погибших, сообщили в региональном управлении Нацполиции.

Фото: Нацполиция Украины

На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители и все экстренные службы.

В ГСЧС проинформировали, что погибли четыре человека, еще 13 ранены. Точное количество пострадавших еще выясняется.

Фото: Запад Главное

Напомним, накануне дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне. Погибли два человека, еще несколько пассажиров ранены.

Также сообщалось, что в мае в Таиланде поезд протаранил автобус на переезде.