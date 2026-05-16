В Таиланде поезд протаранил автобус на переезде: много погибших и раненых (фото, видео)

Поезд и автобус столкнулись в Бангкоке. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек, еще более 20 пострадали.

На железнодорожном переезде в районе Ратчатеви в столице Таиланда столкнулись грузовой поезд и пассажирский автобус. Авария произошла около 11:40 по киевскому времени, информирует издание China Daily.

Заместитель министра транспорта Сирипонг Ангкасакулкиат заявил, что автобус остановился на железнодорожном переезде из-за запрещающего движение красного света на светофоре. Машинист грузового поезда не успел вовремя затормозить, что привело к столкновению.

Он сказал, сообщает АР, что все тела были найдены в автобусе.

Спасательные группы работают на месте столкновения в Бангкоке

ДТП сопровождалось взрывом и пожаром, который задел несколько автомобилей и мотоциклов. 25 человек, как сообщает агентство Reuters, получили ранения.

В свою очередь Bangkok Post пишет, что авария с автобусом маршрута 206 произошла на дороге Асок-Дин Даенг между перекрестками Рама IX и Асок-Пхет.

Поезд, следовавший из Чаченгсао в Банг Суэ в Бангкоке, врезался в автобус, застрявший на железнодорожных путях из-за интенсивного движения и, вероятно, неисправного шлагбаума. Поезд врезался в автобус и протащил его примерно 50 метров, прежде чем автобус загорелся. Во время этого автобус ударялся в другие транспортные средства, которые также загорались.

