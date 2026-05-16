У Таїланді потяг протаранив автобус на переїзді: багато загиблих та поранених (фото, відео)

Поїзд і автобус зіткнулися в Бангкоку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло вісім людей, ще понад 20 постраждало.

На залізничному переїзді в районі Ратчатеві у столиці Таїланду зіткнулися вантажний потяг та пасажирський автобус. Аварія сталася близько 11:40 за київським часом, інформує видання China Daily.

Заступник міністра транспорту Сіріпонг Ангкасакулкіат заявив, що автобус зупинився на залізничному переїзді через червоне світло. Машиніст вантажного поїзду не встиг вчасно загальмувати, що призвело до зіткнення.

Він сказав, повідомляє АР, що всі тіла були знайдені в автобусі.

Рятувальні групи працюють на місці зіткнення у Бангкоку

ДТП супроводжувалося вибухом та пожежею, яка зачепила декілька автомобілів і мотоциклів. 25 людей, як повідомляє агентство Reuters, отримали поранення.

Своєю чергою Bangkok Post пише, що аварія з автобусом маршруту 206 сталася на дорозі Асок-Дін Даенг між перехрестями Рама IX і Асок-Пхет.

Поїзд, який прямував з Чаченгсао до Банг Суе в Бангкоку, врізався в автобус, що застряг на залізничних коліях через інтенсивний рух та, ймовірно, несправний шлагбаум. Поїзд врізався в автобус і тягнув його приблизно 50 метрів, перш ніж автобус загорівся. Під час цього автобус вдарявся в інші транспортні засоби, які також загорялися.

