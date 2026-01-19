39 жертв в аварії на залізниці в Іспанії: експерти не виключають саботаж (відео)

Залізнична катастрофа в Іспанії стала найбільш смертоносною аварією з 2013 року. Розслідування триватиме щонайменше місяць, але дехто вже прямо говорить про саботаж, наголошуючи на тому, що залізничні колії було відремонтовано лише рік тому. А поїзди були новими.

Наразі повідомляється про 39 загиблих і десятки поранених унаслідок залізничної катастрофи в Іспанії. Люди вилітали через вікна і їхні тіла були знайдені за сотні метрів від місця аварії. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що причина аварії залишається загадкою, назвавши смертельне зіткнення "воістину дивним" інцидентом, оскільки залізничні колії було відремонтовано лише рік тому, повідомляє Daily Mail.

Катастрофа поїздів в Іспанії

Аварія сталася ввечері 18 січня, коли о 19:45 хвостова частина поїзда, що перевозив близько 300 пасажирів за маршрутом Малага — столиця Мадрид, зійшла з рейок. У потяг, що зійшов з рейок, який прямував з Мадрида в Уельву і перевозив близько 200 пасажирів, врізався поїзд, що наближався. Зіткнення сталося недалеко від Адамуза, міста в провінції Кордова, приблизно за 370 км на південь від Мадрида.

За словами Пуенте, основний удар припав на другий поїзд, який унаслідок зіткнення зніс перші два вагони з рейок і кинув їх униз схилом заввишки 4 метри.

Пуенте заявив, що, вочевидь, найбільша кількість смертей сталася саме в цих вагонах.

За даними Міністерства транспорту Іспанії, у момент зіткнення обидва потяги рухалися зі швидкістю понад 190 км на годину.

Кількість жертв аварії на залізниці в Іспанії продовжує зростати

Альваро Фернандес, президент компанії Renfe, заявив, що обидва поїзди рухалися значно нижче від дозволеної швидкості в 250 км на годину, він також зазначив, що "людська помилка виключена".

"Цей інцидент, мабуть, пов'язаний із рухомою технікою компанії Iryo або з інфраструктурою", — заявив президент Renfe.

Причину аварії поки не встановлено, розслідування триватиме щонайменше місяць. Вона сталася після спроб саботажу на польській залізничній гілці в листопаді 2025 року.

Вибух на лінії Варшава-Люблін, що з'єднує столицю з Києвом, був названий прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском "безпрецедентним актом саботажу".

Цей інцидент минулого року стався після хвилі підпалів, диверсій і кібератак у Польщі та інших європейських країнах. Тож багато експертів говорять про саботаж, вказуючи, що на одному з фото з місця аварії поїздів явно видно пошкодження рейок.

Експерти говорять про саботаж в Іспанії

При цьому машиністи щодня повідомляли про свої побоювання оператору поїздів, але жодних заходів вжито не було. Вони стверджували, що їм доводиться значно знижувати швидкість на деяких ділянках дороги.

Машиніст поїзда, який регулярно проїжджає через місце аварії, заявив, що трагедія його "не здивувала". Він заявив, що стан залізниці "поганий" і наголосив, що "необхідна ретельна перевірка".

"Постійне зіткнення з тимчасовими обмеженнями швидкості через дефекти стрілок або вибоїни на рейках — це ненормально. Ми нормалізували стан високошвидкісних залізничних ліній, але це не найкращий стан", — заявив він.

Машиніст також зазначив, що рухаючись залізничними коліями в бік Мадрида, незадовго до аварії, почув "дивний шум", але тоді "не надав цьому особливого значення".

За даними Європейського союзу, Іспанія володіє найбільшою в Європі залізничною мережею для поїздів, що рухаються зі швидкістю понад 250 км/год, протяжністю понад 3000 кілометрів.

Ця мережа є популярним, конкурентоспроможним за ціною та безпечним видом транспорту. Компанія Renfe повідомила, що у 2024 році понад 25 мільйонів пасажирів скористалися одним з її високошвидкісних поїздів.

