Железнодорожная катастрофа в Испании стала самой смертоносной аварией с 2013 года. Расследование продлится не менее месяца, но некоторые уже прямо говорят о саботаже, подчеркивая, что железнодорожные пути были отремонтированы всего год назад. А поезда были новыми.

Сейчас сообщается о 39 погибших и десятках раненых в результате железнодорожной катастрофы в Испании. Люди вылетали через окна и их тела были найдены в сотнях метров от места крушения. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причина аварии остается загадкой, назвав смертельное столкновение "поистине странным" инцидентом, поскольку железнодорожные пути были отремонтированы всего год назад, сообщает Daily Mail.

Крушение поездов в Испании

Авария произошла вечером 18 января, когда в 19:45 хвостовая часть поезда, перевозившего около 300 пассажиров по маршруту Малага — столица Мадрид, сошла с рельсов. В сошедший с рельсов поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву и перевозивший около 200 пассажиров, врезался приближающийся поезд. Столкновение произошло недалеко от Адамуза, города в провинции Кордова, примерно в 370 км к югу от Мадрида.

По словам Пуэнте, основной удар пришелся на второй поезд, который в результате столкновения снес первые два вагона с рельсов и бросил их вниз по склону высотой 4 метра.

Пуэнте заявил, что, по всей видимости, наибольшее число смертей произошло именно в этих вагонах.

По данным Министерства транспорта Испании, в момент столкновения оба поезда двигались со скоростью более 190 км в час.

Количество жертв аварии на ЖД в Испании продолжает расти

Альваро Фернандес, президент компании Renfe, заявил, что оба поезда двигались значительно ниже разрешенной скорости в 250 км в час, он также отметил, что "человеческая ошибка исключена".

"Этот инцидент, должно быть, связан с движущейся техникой компании Iryo или с инфраструктурой", — заявил президент Renfe.

Причина аварии пока не установлена, расследование займет по меньшей мере месяц. Она призошла после попыток саботажа на польской железнодорожной ветке в ноябре 2025 года.

Взрыв на линии Варшава-Люблин, соединяющей столицу с Киевом, был назван премьер-министром Польши Дональдом Туском "беспрецедентным актом саботажа".

Этот инцидент в прошлом году произошел после волны поджогов, диверсий и кибератак в Польше и других европейских странах. Так что многие эксперты говорят о саботаже, указывая, что на одном из фото с места крушения поездов явно видно повреждение рельсов.

Эксперты говорят о саботаже в Испании

При этом машинисты ежедневно сообщали о своих опасениях оператору поездов, но никаких мер принято не было. Они утверждали, что им приходится значительно снижать скорость на некоторых участках дороги.

Машинист поезда, регулярно проезжающий через место крушения, заявил, что трагедия его "не удивила". Он заявил, что состояние железной дороги "плохое" и подчеркнул, что "необходима тщательная проверка".

"Постоянное столкновение с временными ограничениями скорости из-за дефектов стрелок или выбоин на рельсах — это ненормально. Мы нормализовали состояние высокоскоростных железнодорожных линий, но это не самое подходящее состояние", — заявил он.

Машинист также отметил, что двигаясь по железнодорожным путям в сторону Мадрида, незадолго до аварии, услышал "странный шум", но тогда "не придал этому особого значения".

По данным Европейского союза, Испания обладает крупнейшей в Европе железнодорожной сетью для поездов, движущихся со скоростью более 250 км/ч, протяженностью более 3000 километров.

Эта сеть является популярным, конкурентоспособным по цене и безопасным видом транспорта. Компания Renfe сообщила, что в 2024 году более 25 миллионов пассажиров воспользовались одним из ее высокоскоростных поездов.

