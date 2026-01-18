В Испании одновременно два скоростных поезда сошли с рельсов: есть погибшие (видео)

В Испании два скоростных поезда, которые двигались на соседних линиях сошли с рельсов, из-за чего погибли пассажиры, находившиеся в вагонах.

Точное количество пострадавших в результате аварии пока неизвестно, пишет The Sun.

Один из поездов ехал из Малаги и направлялся в Мадрид. Он сошел с рельсов первым в муниципалитете Адамус, Кордова.

Второй поезд, следовавший в Уэльву и двигавшийся по соседней линии, также сошел с рельсов.

Отмечается, что в одном из поездов, которые попали в аварию, находились около 300 человек.

"Полный масштаб инцидента до сих пор неясен", — говорится в материале.

По сообщениям, больше всего пострадала задняя часть поезда. Пассажиры, которые были внутри на момент схода с рельсов сообщили, что вагон сотрясло, как во время землетрясения.

Испанская полиция уже подтвердила, что по меньшей мере два человека погибли и неизвестное количество людей остаются заблокированными в вагонах.

Движение поездов между Мадридом и Андалусией пока остановлено. На месте работают спасатели.

