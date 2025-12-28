В Польше случилась трагическая авария: полиция заявляет, что могли погибнуть пятеро украинцев, что известно (фото)

Вблизи польского Бжега накануне Рождества произошла смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек. Правоохранители сообщили, что, по предварительным данным, пятеро из них — граждане Украины.

Установлена личность шестого погибшего — им оказался 59-летний гражданин Польши, который вел один из автомобилей, столкнувшихся на дороге. Об инциденте сообщило издание Polsatnews вечером 27 декабря.

Полицейские рассказали СМИ, что возле Бжега столкнулись два автомобиля: Ford Kuga и Volkswagen Passat. Первым управлял поляк, житель Бжега, а во втором ехали, вероятно, пятеро украинцев.

"В результате столкновения автомобиль Volkswagen загорелся. На месте погибли водитель Ford и пятеро пассажиров Passat", — пишет медиа.

PAP | смертельное ДТП вблизи польского Бжега

Представитель местной прокуратуры сообщил, что получил информацию о пребывании в автомобиле Volkswagen Passat пятерых украинцев. Вероятно, для точного установления личностей погибших понадобятся тесты ДНК. Вскрытие жертв запланировано на понедельник, 29 декабря.

Издание TVN24 уточнило, что авария случилась на перекрестке двух дорог национального значения.

Причины, почему могло случиться смертельное ДТП, пока остаются неизвестными. В прокуратуре отказались комментировать ход событий и причины, пока не завершится работа назначенного для этого эксперта по воспроизведению инцидента.

