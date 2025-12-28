У Польщі трапилася трагічна аварія: поліція заявляє, що могли загинути п'ятеро українців, що відомо (фото)

Поблизу польського Бжега напередодні Різдва трапилася смертельна аварія, внаслідок якої загинуло шестеро людей. Правоохоронці повідомили, що, за попередніми даними, п'ятеро із них — громадяни України.

Наразі встановлено особу шостого загиблого — ним виявився 59-річний громадянин Польщі, який вів один із автомобілів, що зіткнулися на дорозі. Про інцидент повідомило видання Polsatnews увечері 27 грудня.

Поліціянти розповіли ЗМІ, що біля Бжега зіткнулися два автомобілі: Ford Kuga та Volkswagen Passat. Першим керував поляк, мешканець Бжега, а в другому їхали, ймовірно, п'ятеро українців.

"Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen загорівся. На місці загинули водій Ford і п'ятеро пасажирів Passat", — пише медіа.

PAP | смертельна ДТП поблизу польського Бжега

Речник місцевої прокуратури повідомив, що отримав інформацію про перебування в автомобілі Volkswagen Passat п'ятьох українців. Ймовірно, для точного встановлення осіб загиблих знадобляться тести ДНК. Розтин жертв запланований на понеділок, 29 грудня.

Видання TVN24 уточнило, що аварія трапилася на перехресті двох доріг національного значення.

Причини, чому могла трапитися смертельна ДТП, наразі залишаються невідомими. У прокуратурі відмовилися коментувати перебіг подій та причини, доки не завершиться робота призначеного для цього експерта з відтворення інциденту.

