"Ніхто нічого не пояснює": українка застрягла на кордоні з Польщею

Українка поскаржилася на багатогодинне очікування на кордоні з Польщею. За її словами, автобус стояв уже майже добу, тоді як до вильоту літака залишалося лише кілька годин.

Тетяна Цирульник розповіла, що пасажири перебували на кордоні в пункті пропуску "Устилуг" 23 години, а до рейсу залишалося приблизно 10 годин. Українську митницю вони пройшли без проблем, однак польська сторона не пропускала автобус. Про це жінка повідомила у TikTok.

"23 години стоїмо на кордоні, до літака залишилося 10 годин. Українську митницю ми вже пройшли, а на польську нас не пускають", — сказала вона.

За словами українки, через затримку вона вже втратила кошти за готель — майже 5 тисяч гривень. Головна надія — встигнути на літак, який вилітає о 7:30 ранку.

Також жінка зазначила, що за час очікування пасажири потрапили на дві перезмінки митників, під час яких робота фактично зупинялася.

"Це по годині, коли вони не працюють, потім ще пів години вони ніяк не розкочигаряться. Одним словом — це більше доби тупо стояння на кордоні", — обурюється вона.

Українка наголошує, що жодних пояснень пасажирам не надають: невідомо, скільки ще триватиме очікування і з якої причини автобус не пропускають.

"Ніхто нічого не пояснює, коли ми поїдемо, чого ми стоїмо. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не каже", — додала вона.

Крім того, жінка побоюється, що автобус можуть відправити на додаткову перевірку, що знову затягне дорогу на кілька годин.

Вона також розповіла про розмову з водієм: той повідомив, що після проходження кордону до Варшави їхати ще приблизно п’ять годин, однак пасажирка мала на увазі саме час очікування на кордоні.

За словами українки, українська митниця виконала всі процедури, тоді як затримка виникла саме з боку польської сторони.

Реакції людей

Люди в коментарях поділились своїми думками та досвідом:

"Моя мама перетинала кордон 20.12. Простояла в автобусній черзі 15 годин. Коли підійшла черга їх автобусу, всього 1 поляк на таможні сказав, що жоден сканер не працює. І кожна людина відкривала свою валізу. Я вибачаюся, але рився так, шо і труси оглядав. Потім 2,5 години автобус стояв на ямі, люди з валізами чекали на морозі на вулиці. Ото тоді і всі зрозуміли, чого черга. Поки кожного оце перевірить, поки на ямі.. ось вам і 20+ годин очікування";

"Потягом жодного разу не запізнилася, і сидиш в теплі, або навіть спиш. Бачила звісно, що і з потягом приколи трапляються, але такої жесті як машиною/автобусом немає, якщо знаєте заздалегідь, що будете їхати — беріть потяг і буде вам щастя";

"Із року в рік така ситуація перед святами. Люди би мали пам'ятати про це, а не дивуватися і щоразу скаржитися. Свята, охочих поїхати в рази більше ніж в звичайні дні".

