Надто дешево: українка соромиться їздити на таксі у В'єтнамі (фото)

Мандрівниця Маша Шевченко розповіла про напрочуд низькі ціни на таксі у В’єтнамі. Дівчина каже, що інколи їм навіть незручно розраховуватися з водієм, бо плата занадто скромна. За такі гроші, за її словами, в Україні навіть не сядеш в таксі.

Маша Шевченко, авторка власного блогу про подорожі у TikTok (@mashashevchenko79), регулярно ділиться враженнями, новими відкриттями та порадами. В одному з останніх відео вона зізналась, що плата за таксі у В’єтнамі буває настільки низькою, що це дивує. Більше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Таксі за 32 гривні

"Мені соромно їздити в таксі у В’єтнамі. Знаєте чому? Зараз їдемо в торговий цент і викликали таксі. Це коштує всього 32 гривні (в перерахунку на наші гроші — Ред.). Їхати 2,5 км. Я розумію, що недалеко. Але 32 гривні, ну бляха. Мені хочеться сісти й додати йому ще втричі отак. За 32 гривні в Україні я навіть не сяду в таксі", — ділиться Маша.

Відео дня

Українка стверджує, що почувається ніяково, коли платить таку ціну.

"Мені якось неудобно навіть, що він за 32 гривні нас везе", — підсумовує вона.

Що пишуть люди?

Глядачі почали обмінюватися думками.

"В'єтнам не прагне до ЕС. Ось вам і адекватні ціни", — пише один з учасників обговорення. Інший додав: "Запоріжжя. Поїздка 8,3 км обійшлась в 155 грн. Не демонізуйте ціни в Україні, адже Київ не дорівнює вся Україна".

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"У Києві 700 грн в один кінець зранку, наші таксисти ***!" — скаржиться користувач, зареєстрований на платформі як Георгій. "За 32 грн вже не сядеш в автобус, не кажучи про таксі", — зазначив глядач, який називає себе "Ванею".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка, зареєстрована у TikTok під ніком @katkutushka1, детально розповіла, який багаж може спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту.

Ольга Шрамко наважилась на цікавий експеримент й вирушила у пішу подорож з одного обласного центру до іншого. Дівчина детально продумала свій графік, маршрут, зупинки, а також зібрала в дорогу рюкзак з усім необхідним.

Ганна Фел, яка переїхала з України в Марокко, поділилася тим, як змінилось її життя після еміграції. Жінка веде свій блог в соціальних мережах, де, зокрема, розповідає про всі "плюси" та "мінуси" цієї країни.