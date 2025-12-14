"Подають воду за графіком": українка розказала, як живе в Африці (фото)

Ганна Фел, яка переїхала з України в Марокко, поділилася тим, як змінилось її життя після еміграції. Жінка веде свій блог в соціальних мережах, де серед іншого розповідає про всі "плюси" та "мінуси" цієї країни.

Ганна Фел стверджує, що серед основних проблем, які вона бачить: проблема з водою, відсутність зелених насаджень, окрім висаджених у містах оазисів, а також величезні відстані між великими містами. Цим цікавий її досвід, — читайте у матеріалі Фокусу.

Українка в Африці

"Перше — це не постійна подача води. Тут подають воду за графіку, бо прісної води тут немає. Працюють опріснювальні станції. Як люди виживають у таких умовах, — зніму окреме відео. Воду з крана тут не п’ють, треба купувати окремо", — розповідає жінка.

На її думку, другий мінус — це одноманітна природа.

"Мала кількість зелені. Пустеля — це пустеля. Очікувати, що ви побачите тут ліси — це, як мінімум, не логічно. Тут всюди пісок і гола земля. Рідко бувають оазиси. У містах намагаються висаджувати різну зелень, висаджують парки, тому в містах цього дефіциту не відчувається", — пояснює Ганна.

Величезні відстані

Третій "мінус" полягає в тому, що між містами величезна відстань, тому їхати машиною доводиться досить довго.

"Оскільки Марокко за формою довге, то Сахара знаходиться досить далеко від більшості цивілізації. Наприклад, з міста Лейюн, де ми живемо, до столиці Марокко, міста Рабат, доїхати автомобілем 12 годин без зупинки. Проте можна долетіти літаком до Касабланки за 2 год. Рейси бувають двічі на день. Також з’являються рейси до більшості міст Марокко. Коштує квиток приблизно 80 євро", — додає авторка.

Чоловік навчався в Україні

В інших відео дівчина розповіла, що ще до повномасштабного вторгнення вони з чоловіком знали, що будуть жити в Марокко. Однак велика війна пришвидшила цей процес.

Ганна Фел переїхала з України в Марокко Фото: TikTok

Фел розповідає, що її чоловік навчався в Україні, щоб працювати лікарем в Марокко, тому не планував залишатися після випуску з університету.

Користувачі мережі почали активно коментувати цю історію. Один з глядачів поцікавився, як у Марокко справи з пошуком роботи та рівнем заробітної плати.

"Їхати в Марокко, зокрема у Західну Сахару, щоб працювати — сенсу немає. Тут маленькі зарплати. Є шанс нормально заробляти, якщо ви маєте медичну освіту (після підтвердження диплома) або працюєте у б’юті-сфері", — відповіла Ганна.

"Зате там тепло", — прокоментував ще один учасник обговорення.

