"Подают воду по графику": украинка рассказала, как живет в Африке (фото)

Анна Фел, которая переехала из Украины в Марокко, поделилась тем, как изменилась ее жизнь после эмиграции. Женщина ведет свой блог в социальных сетях, где среди прочего рассказывает обо всех "плюсах" и "минусах" этой страны.

Анна Фел утверждает, что среди основных проблем, которые она видит: проблема с водой, отсутствие зеленых насаждений, кроме высаженных в городах оазисов, а также огромные расстояния между крупными городами. Этим интересен ее опыт, — читайте в материале Фокуса.

Украинка в Африке

"Первое — это не постоянная подача воды. Здесь подают воду по графику, потому что пресной воды здесь нет. Работают опреснительные станции. Как люди выживают в таких условиях, — сниму отдельное видео. Воду из крана здесь не пьют, надо покупать отдельно", — рассказывает женщина.

По ее мнению, второй минус — это однообразная природа.

"Малое количество зелени. Пустыня — это пустыня. Ожидать, что вы увидите здесь леса — это, как минимум, не логично. Здесь повсюду песок и голая земля. Редко бывают оазисы. В городах стараются высаживать разную зелень, высаживают парки, поэтому в городах этого дефицита не ощущается", — объясняет Анна.

Огромные расстояния

Третий "минус" заключается в том, что между городами огромное расстояние, поэтому ехать машиной приходится довольно долго.

"Поскольку Марокко по форме длинное, то Сахара находится достаточно далеко от большинства цивилизации. Например, из города Лейюн, где мы живем, в столицу Марокко, город Рабат, доехать на автомобиле 12 часов без остановки. Однако можно долететь самолетом до Касабланки за 2 часа. Рейсы бывают дважды в день. Также появляются рейсы в большинство городов Марокко. Стоит билет примерно 80 евро", — добавляет автор.

Мужчина учился в Украине

В других видео девушка рассказала, что еще до полномасштабного вторжения они с мужем знали, что будут жить в Марокко. Однако большая война ускорила этот процесс.

Анна Фел переехала из Украины в Марокко Фото: TikTok

Фэл рассказывает, что ее муж учился в Украине, чтобы работать врачом в Марокко, поэтому не планировал оставаться после выпуска из университета.

Пользователи сети начали активно комментировать эту историю. Один из зрителей поинтересовался, как в Марокко дела с поиском работы и уровнем заработной платы.

"Ехать в Марокко, в частности в Западную Сахару, чтобы работать — смысла нет. Здесь маленькие зарплаты. Есть шанс нормально зарабатывать, если вы имеете медицинское образование (после подтверждения диплома) или работаете в бьюти-сфере", — ответила Анна.

"Зато там тепло", — прокомментировал еще один участник обсуждения.

