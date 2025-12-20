Українка вирушила пішки зі Львова у Чернівці: що з нею сталося у дорозі (фото)
Ольга Шрамко наважилась на цікавий експеримент й вирушила у пішу подорож з одного обласного центру до іншого. Дівчина детально продумала свій графік, маршрут, зупинки, а також зібрала в дорогу рюкзак з усім необхідним.
Мандрівниця стартувала з центру Львова — площі біля Оперного театру. Вона регулярно ділиться своїми пригодами в соціальних мережах. Що чекало її в дорозі, — читайте у матеріалі Фокусу.
"Я йду пішки з Львова у Чернівці. Це перший день мого походу. Стартую від Оперного театру. Сьогодні маю пройти 20 км. Перша моя точка — це Пустомити. Випав сніг, тож мій осінній похід перетворився на зимовий", — розповідає дівчина.
Подорож між містами
Дорогою її трапився старовинний костел, тож Ольга вирішила заглянути всередину. Після цього вона дістала на автобусній зупинці батончик. Щоб перекусити.
Коли мандрівниця заселилась у готель, то насамперед зробила невеличкий огляд номера за 700 гривень за добу, де є двомісне ліжко, стіл, ванна кімната з душем.
"Доволі хороший готель за свою ціну, ще й без відключень світла", — підсумувала авторка відео.
Глядачі жартують
Глядачі у коментарях почали жартувати.
"У мене питання навіщо? Просто цікаво", — написала одна з учасниць обговорення, не отримавши відповіді.
"Твій безробітний друг у рандомний вівторок", — сміється інший користувач. "Ха-ха-ха, хотілося б, але я працю на трьох роботах, але вдалося вирватися", — прокоментувала попередній коментар авторка.
"Бляха, ви реально людина, після відео якої хочеться щось робити", — зазначив наступний юзер.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дівчина, зареєстрована у соціальних мережах під ніком @aantohiiv, обрала неочевидне місце для переїзду. Тепер в особистому блозі вона розповідає, що спонукало до такого вибору.
- Учасниця популярного телевізійного шоу "Супермама" похизувалась новим житлом у таборі для біженців.
Українська вчителька розповіла про власний досвід переїзду з Харкова до Єгипту після початку повномасштабного вторгнення.