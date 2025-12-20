Українка вирушила пішки зі Львова у Чернівці: що з нею сталося у дорозі (фото)

Ольга Шрамко наважилась на цікавий експеримент й вирушила у пішу подорож з одного обласного центру до іншого. Дівчина детально продумала свій графік, маршрут, зупинки, а також зібрала в дорогу рюкзак з усім необхідним.

Мандрівниця стартувала з центру Львова — площі біля Оперного театру. Вона регулярно ділиться своїми пригодами в соціальних мережах. Що чекало її в дорозі, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Я йду пішки з Львова у Чернівці. Це перший день мого походу. Стартую від Оперного театру. Сьогодні маю пройти 20 км. Перша моя точка — це Пустомити. Випав сніг, тож мій осінній похід перетворився на зимовий", — розповідає дівчина.

Подорож між містами

Дорогою її трапився старовинний костел, тож Ольга вирішила заглянути всередину. Після цього вона дістала на автобусній зупинці батончик. Щоб перекусити.

Коли мандрівниця заселилась у готель, то насамперед зробила невеличкий огляд номера за 700 гривень за добу, де є двомісне ліжко, стіл, ванна кімната з душем.

Номер у готелі Фото: Instagram

"Доволі хороший готель за свою ціну, ще й без відключень світла", — підсумувала авторка відео.

Глядачі жартують

Глядачі у коментарях почали жартувати.

"У мене питання навіщо? Просто цікаво", — написала одна з учасниць обговорення, не отримавши відповіді.

"Твій безробітний друг у рандомний вівторок", — сміється інший користувач. "Ха-ха-ха, хотілося б, але я працю на трьох роботах, але вдалося вирватися", — прокоментувала попередній коментар авторка.

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Бляха, ви реально людина, після відео якої хочеться щось робити", — зазначив наступний юзер.

