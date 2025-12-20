Украинка отправилась пешком из Львова в Черновцы: что с ней произошло в дороге (фото)

Ольга Шрамко решилась на интересный эксперимент и отправилась в пешее путешествие из одного областного центра в другой. Девушка детально продумала свой график, маршрут, остановки, а также собрала в дорогу рюкзак со всем необходимым.

Путешественница стартовала из центра Львова — площади возле Оперного театра. Она регулярно делится своими приключениями в социальных сетях. Что ждало ее в дороге, — читайте в материале Фокуса.

"Я иду пешком из Львова в Черновцы. Это первый день моего похода. Стартую от Оперного театра. Сегодня должен пройти 20 км. Первая моя точка — это Пустомыты. Выпал снег, поэтому мой осенний поход превратился в зимний", — рассказывает девушка.

Путешествие между городами

По дороге ей попался старинный костел, поэтому Ольга решила заглянуть внутрь. После этого она достала на автобусной остановке батончик. Чтобы перекусить.

Когда путешественница заселилась в отель, то прежде всего сделала небольшой обзор номера за 700 гривен в сутки, где есть двухместная кровать, стол, ванная комната с душем.

Номер в отеле Фото: Instagram

"Довольно хороший отель за свою цену, еще и без отключений света", — подытожила автор видео.

Зрители шутят

Зрители в комментариях начали шутить.

"У меня вопрос зачем? Просто интересно", — написала одна из участниц обсуждения, не получив ответа.

"Твой безработный друг в рандомный вторник", — смеется другой пользователь. "Ха-ха-ха, хотелось бы, но я работаю на трех работах, но удалось вырваться", — прокомментировала предыдущий комментарий автор.

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Бляха, вы реально человек, после видео которого хочется что-то делать", — отметил следующий юзер.

