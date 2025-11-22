Украинка переехала из Польши в Казахстан — она была сильно удивлена (фото)

Девушка, зарегистрированная в социальных сетях под ником @aantohiiv, выбрала неочевидное место для переезда. Теперь в личном блоге она рассказывает, что побудило к такому выбору.

Украинка, которая профессионально занимается монтажом видео, поделилась собственной историей эмиграции. Она два года прожила в столице Польши, но в конце концов решила покинуть эту страну, потому что не чувствовала себя счастливой. Почему так сложилось, — узнавайте в материале Фокуса.

"Я как раз еще не верю, потому что все бегут в Европу, а я оттуда взяла и съехала. Прожила два года в Варшаве, и хочу признаться — все два года я была несчастливой, потому что не почувствовала за эти годы, что я — дома", — объясняет девушка.

Она признается, что там было некомфортно: пожаловалась на сервис в заведениях и грязные супермаркеты. После четырех месяцев обдумывания она в конце концов выбрала Казахстан.

"До сих пор не понимаю, почему это не популярное место для украинцев. Выбрала Астану — это невероятно красивое место, развивается, движется. Все такое новое! Что самое смешное, мне там спокойнее, чем в Европе. Как-то по-домашнему", — добавляет автор ролика.

Девушка выбралась из Варшавы Фото: Instagram

В следующих видео она пообещала рассказать, где лучше: в Польше или Казахстане.

Пользователи сети начали активно обсуждать ее исповедь.

"Не самое популярное направление, потому что это союзник России";

"Так интересно, насколько у всех разное мнение. Была в Казахстане и по сравнению с Варшавой — небо и земля. Варшава ТОП";

"6 лет в Праге я променяла также на Казахстан. Поздравляю вас".

