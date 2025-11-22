Українка переїхала з Польщі у Казахстан — вона була дуже здивована (фото)

Дівчина, зареєстрована у соціальних мережах під ніком @aantohiiv, обрала неочевидне місце для переїзду. Тепер в особистому блозі вона розповідає, що спонукало до такого вибору.

Українка, яка професійно займається монтажем відео, поділилась власною історією еміграції. Вона два роки прожила у столиці Польщі, але зрештою вирішила покинути цю країну, бо не почувалася щасливою. Чому так склалося, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Я саме ще не вірю, бо усі втікають в Європу, а я звідти взяла і з’їхала. Прожила два роки у Варшаві, і хочу признатися — всі два роки я була нещасливою, тому що не відчула за ці роки, що я — вдома", — пояснює дівчина.

Вона зізнається, що там було некомфортно: поскаржилась на сервіс у закладах та брудні супермаркети. Після чотирьох місяців обдумування вона врешті-решт обрала Казахстан.

"Досі не розумію, чому це не популярне місце для українців. Обрала Астану — це неймовірно красиве місце, розвивається, рухається. Усе таке нове! Що найсмішніше, мені там спокійніше, аніж в Європі. Якось по-домашньому", — додає авторка ролика.

Дівчина вибралась з Варшави Фото: Instagram

У наступних відео вона пообіцяла розповісти, де краще: у Польщі чи Казахстані.

Користувачі мережі почали активно обговорювати її сповідь.

"Не найпопулярніший напрямок, бо це союзник Росії";

"Так цікаво, наскільки у всіх різна думка. Була в Казахстані й в порівнянні з Варшавою — небо і земля. Варшава ТОП";

"6 років у Празі я проміняла також на Казахстан. Вітаю вас".

