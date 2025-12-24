Слишком дешево: украинка стесняется ездить на такси во Вьетнаме (фото)

Путешественница Маша Шевченко рассказала об удивительно низких ценах на такси во Вьетнаме. Девушка говорит, что иногда им даже неудобно рассчитываться с водителем, потому что плата слишком скромная. За такие деньги, по ее словам, в Украине даже не сядешь в такси.

Маша Шевченко, автор собственного блога о путешествиях в TikTok (@mashashevchenko79), регулярно делится впечатлениями, новыми открытиями и советами. В одном из последних видео она призналась, что плата за такси во Вьетнаме бывает настолько низкой, что это удивляет. Больше об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Такси за 32 гривны

"Мне стыдно ездить в такси во Вьетнаме. Знаете почему? Сейчас едем в торговый цент и вызвали такси. Это стоит всего 32 гривны (в пересчете на наши деньги — Ред.). Ехать 2,5 км. Я понимаю, что недалеко. Но 32 гривны, ну бляха. Мне хочется сесть и добавить ему еще три раза так. За 32 гривны в Украине я даже не сяду в такси", — делится Маша.

Украинка утверждает, что чувствует себя неловко, когда платит такую цену.

"Мне как-то неудобно даже, что он за 32 гривны нас везет", — заключает она.

Что пишут люди?

Зрители начали обмениваться мнениями.

"Вьетнам не стремится в ЕС. Вот вам и адекватные цены", — пишет один из участников обсуждения. Другой добавил: "Запорожье. Поездка 8,3 км обошлась в 155 грн. Не демонизируйте цены в Украине, ведь Киев не равен всей Украине".

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"В Киеве 700 грн в один конец утром, наши таксисты ***!" — жалуется пользователь, зарегистрированный на платформе как Георгий. "За 32 грн уже не сядешь в автобус, не говоря о такси", — отметил зритель, называющий себя "Ваней".

