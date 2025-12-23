Підтримайте нас RU
15 тис. грн на місяць: українка розказала, як заробляє її кіт (фото)

Аня Скиба, блогерка
Українська блогерка Аня Скиба | Фото: Instagram

Українська блогерка Аня Скиба поділилась, скільки грошей щомісяця заробляє її кіт — Марс. За словами зірки інтернету, дохід нерегулярний, але інколи це більше ніж її зарплата.

Блогерка стверджує, що її домашній улюбленець — інфлюенсер. Пухнастик "має" свій прайс, працює за договором, приймає оплату на ФОП і навіть платить податки. Які послуги він надає, — дізнавався Фокус.

"А ваші коти ходять на роботу? Мій працює лише за паштет", — зазначає в описі до свого відео авторка.

Аня не приховує, що Марс може заробити за місяць приблизно 15 тисяч гривень за рекламу товарів та послуг. Це більше ніж у молодого вчителя у школі.

Аня з котом
Аня зі своїм котом Марсом
Фото: TikTok

"Ще Марсу щотижня присилають подарунки", — хизується власниця домашнього улюбленця.

Користувачі мережі почали активно обговорювати цю історію.

  • "По ньому відразу видно, що солідний бізнесмен";
  • "На вигляд такий кремезний, а мяукнув як дитя";
  • "Але кіт схожий на депутата".
